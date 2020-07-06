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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

أجواء حارة

06 تموز / يوليو 2020 08:35

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لهذا اليوم، غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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