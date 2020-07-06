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أسعار العملات مقابل الشيكل

06 تموز / يوليو 2020 08:38

رام الله - الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الإثنين 6 يوليو 2020، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي = 3.47 شيكل

الدينار الأردني = 4.95 شيكل

اليورو الأوروبي = 3.95 شيكل

الجنيه المصري = 0.22 شيكل

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