أسعار العملات مقابل الشيكل

جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الإثنين 6 يوليو 2020، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي = 3.47 شيكل
الدينار الأردني = 4.95 شيكل
اليورو الأوروبي = 3.95 شيكل
الجنيه المصري = 0.22 شيكل
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06 تموز / يوليو 2020 08:38
رام الله - الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الإثنين 6 يوليو 2020، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي = 3.47 شيكل
الدينار الأردني = 4.95 شيكل
اليورو الأوروبي = 3.95 شيكل
الجنيه المصري = 0.22 شيكل
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