أسعار العملات مقابل الشيكل

رام الله - الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الإثنين 6 يوليو 2020، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي = 3.47 شيكل

الدينار الأردني = 4.95 شيكل

اليورو الأوروبي = 3.95 شيكل

الجنيه المصري = 0.22 شيكل