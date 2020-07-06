5 نصائح للوقاية من مرض السكر..

مرض السكر من الأمراض الشائعة التى يتعرض لها الكثيرون ويصاب به الكبار والصغار والشباب، ويعتبر مرض السكر من الأمراض المزمنة التى تؤثر على أعضاء الجسم المختلفة وتهدد الحياة بالخطر، وحسب ما ذكره موقع medlineplus فهناك بعض النصائح التى يجب اتباعها للوقاية من الإصابة بمرض السكر وهى:

1:فقدان الوزن والحفاظ عليه



يعتبر التحكم فى الوزن جزءًا مهمًا للوقاية من مرض السكر، قد تكون قادرًا على منع أو تأخير مرض السكري عن طريق فقدان 5 إلى 10 بالمائة من وزنك الحالي اذا كنت تعانى من السمنة.

2: اتباع خطة الأكل الصحي



من المهم تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها وتشربها كل يوم ، حتى تتمكن من إنقاص الوزن وإزالته، للقيام بذلك يجب أن يتضمن أجزاء أصغر وأقل من الدهون والسكر، يجب عليك أيضًا تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة من كل مجموعة غذائية ، بما في ذلك الكثير من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات، من الجيد أيضًا الحد من اللحوم الحمراء وتجنب اللحوم المصنعة.

3:ممارسة الرياضة بانتظام



ممارسة الرياضة لها العديد من الفوائد الصحية، ما في ذلك مساعدتك على إنقاص الوزن وخفض مستويات السكر في الدم، كلاهما يقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثانى، حاول ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل 5 أيام في الأسبوع، إذا لم تكن نشطًا ، فتحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك لمعرفة الأفضل بالنسبة لك.

4:امتنع عن التدخين

التدخين يؤثر على الصحة ويزيد من خطر الاصابة بمرض السكر، لذلك ينصح بتجنب التدخين.

5: الطعام الصحى

الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه والحد من تناول الدهون والتوابل حتى لا تزيد من خطر الاصابة بمرض السكر.