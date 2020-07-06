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باحثون أمريكيون يطورون روبوتات لينة تشبه قناديل البحر

06 تموز / يوليو 2020 08:55

باحثون أمريكيون يطورون روبوتات لينة تشبه قناديل البحر
باحثون أمريكيون يطورون روبوتات لينة تشبه قناديل البحر

طور فريق من الباحثين بجامعتي نورث كارولينا وتيمبل في الولايات المتحدة نوعية من الروبوتات اللينة استوحيت فكرتها من حركة قناديل البحر في المياه.

ونقل الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في مجال التكنولوجيا عن الباحث جي ين استاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة نور كارولينا قوله إن مشروعاتنا السابقة كانت تتركز على صناعة روبوتات مرنة استوحيت فكرتها من حركة الفهود، رغم أن هذه الروبوتات كانت سريعة للغاية، إلا أنها كانت تحتوي على عمود فقري داخلي صلب".

وأضاف أن الهدف من هذا المشروع هو صناعة روبوت مرن تماما لا يحتوي على عمود فقري من الداخل، ويتمتع الحركة بشكل سريع في نفس الوقت، ومن هنا جاءت فكرة تقليد قناديل البحر".

وصنع الباحثون الروبوتات الجديدة من طبقتين متلاصقتين من مادة بوليمارية مرنة بحيث تكون الطبقة الأولى مضغوطة ذاتيا، والطبقة الثانية غير مضغوطة، مع وجود قناة لمرور الهواء تفصل بينهما.

وأوضح ين فكرة الروبوت الجديدة قائلا: "يمكننا أن نجعل الروبوت يتحرك عن طريق ضخ الهواء عبر القناة الفاصلة بين الطبقتين، ويمكننا التحكم في اتجاه تيار الهواء عن طريق تغيير السمك النسبي للطبقة المضغوطة ذاتيا من جسم الروبوت.

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