الاحتلال يعتقل 13 مواطنًا من الضفة

رام الله - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، (13) مواطناً من الضفة الغربية غالبيتهم من بلدات محافظة رام الله والبيرة.

وقال نادي الأسير إن عشرة مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة بينهم أب ونجله وهم: ساهر البرغوثي (50 عاماً)، ونجله صدام (29 عاماً) وهما من بلدة بيت ريما، ومعتصم نصر مسحل (25 عاماً) من بلدة دير غسانة، علاوة على كل من: عادل نديم حويح، وفرحات حسني دحابرة من بلدة عين يبرود، وثائر البرغوثي من بلدة كوبر، وسامي محمود ناصر من بلدة دير قديس، ولطفي ثروت الكيلاني من بلدة بيتين، ومحمد مطيع وعدنان طلعت وكلاهما من بلدة خربثا بني حارث.

فيما جرى اعتقال لمواطن من الخليل وهو مشهور العجلوني، ومواطن آخر من بلدة جبع في جنين وهو بلال نجوات فشافشة، وهو أسير سابق، حيث جرى اعتقاله من أمام حاجز عسكري بالقرب من نابلس.

يُضاف للمعتقلين مواطن من بلدة كفر عقب.