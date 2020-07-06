تحليق في أجواء التاريخ كأس فلسطين بالكرة الطائرة لأندية الضفة والقطاع

نعرف أن القائمين على شأن اتحاد الكرة الطائرة، في دوراته المتعاقبة، لا ذنب لهم في عدم إقامة نهائي واحد لبطولاتهم، ونعني بذلك إقامة مباراة نهائية بين بطلي الضفة الغربية وقطاع غزة، وإن كانت هناك محاولات بُذلت في سنوات سابقة.

ونعرف في الوقت ذاته، أن اتحاد اللعبة لو توفرت له الإمكانيات، لما تأخر عن هذا الاستحقاق، عطفاً على الأهمية الكبرى في إقامة مثل هذه اللقاءات، والتي من الممكن أن تأخذ أشكالاً متعددة، كأن يكون نهائي من دور واحد بين البطلين، أو على شكل بطولة تجمع بين أفضل الفرق من هنا وهناك، والتي بلا أدنى شك، ستصبّ في صالح اللعبة، بعيداً كل البعد، عن نغمة التقليل من لقب بطل الضفة، أو بطل القطاع.

ولكن بالأهمية نفسها، ما نريد أن نقوله، ونؤكد عليه، أن المساحة الزمنية التي أعطيت لأندية الضفة والقطاع، كي تحتك ببعضها، كانت فترة مثالية، رغم قصرها، وهذا بشهادة فنيين مخضرمين، والذي نراه من زاويتنا الخاصة، وكنا قد ألمحنا له في معالجات سابقة، ولا يختلف عليه اثنان، هو أن تعود مثل هذه اللقاءات، وأن يحرص اتحاد اللعبة على إقامة نهائي واحد، حتى لو تم ترحيله إلى بلد مجاور، كالأردن، أو مصر.

في هذه المعالجة، نعود بذاكرتنا إلى بطولة "كأس فلسطين" لأبطال الضفة والقطاع، والتي أقيمت مرتين، وفاز بلقبها في المناسبتين، نادي دير دبوان، لينقش اسمه بأحرف من ذهب في سجلات الشرف لبطولات اللعبة.



البطولة الأولى (دير دبوان 1986)

أقيمت على ملاعب دير دبوان، بتاريخ: 26/9/1986، وأشرفت عليها رابطة الأندية الرياضية، وتنافست على لقبها 8 فرق، 4 من الضفة الغربية، وهي: دير دبوان، رنتيس، العوجا، ودير بلوط، ومثلها من قطاع غزة، وهي: خدمات جباليا، غزة الرياضي، أهلي غزة، وبيت حانون، وأقيمت المباريات بطريقة خروج المغلوب، واعتمدت نظام الفائز بشوطين من ثلاثة.

في المباراة الأولى، فاز غزة الرياضي على دير بلوط 2/0، وفي الثانية فاز خدمات جباليا على رنتيس 2/1، وفي المباراة الثالثة فاز دير دبوان على بيت حانون 2/0، وفي الرابعة فاز العوجا على أهلي غزة 2/1، وفي المربع الذهبي فاز دير دبوان على غزة الرياضي 2/0، وخدمات جباليا على العوجا 2/0، وعلى المركزين الثالث والرابع فاز غزة الرياضي على العوجا 2/1، وفي المباراة النهائية فاز دير دبوان على خدمات جباليا 2/1.



البطولة الثانية (جباليا 1987)

استضاف مركز خدمات جباليا البطولة، تحت إشراف رابطة الأندية الرياضية، واقتصرت المشاركة على 4 فرق، هي: خدمات جباليا، غزة الرياضي، دير دبوان، ومركز الأمعري، وأقيمت بنظام خروج المغلوب، واعتماد الفائز بشوطين من ثلاثة.

في المباراة الأولى، فاز دير دبوان على غزة الرياضي 2/0، وفي الثانية فاز خدمات جباليا على الأمعري 2/0، وفي الدور قبل النهائي فاز الأمعري على غزة الرياضي 2/0، وفي المباراة النهائية فاز دير دبوان على جباليا 2/1.



نهائي من دور واحد (2000)

في العام 2000، قرر اتحاد الطائرة، إقامة قمّة نهائية بين جيوس بطل الضفة، وخدمات جباليا بطل القطاع، بطريقة الذهاب والإياب على أن يظفر باللقب، الفريق الفائز بمجموع نقاط المباراتين، ونجح الاتحاد في إقامة لقاء الذهاب بتاريخ: 27/7/2000، على صالة الفارعة، وفاز جيوس 3/0، لكن الاتحاد لم يفلح في إقامة لقاء الإياب في غزة، بسبب اندلاع الانتفاضة الثانية "انتفاضة الأقصى".

من خلال هذه اللقاءات، يضرب الاتحاد أكثر من طائر في وقت واحد، فعلاوة على رفع منسوب المنافسة، فإنه سيُسهّل على الجهاز الفني مهمة اختيار لاعبي المنتخب الوطني من أندية الطرفين، كما أنه قد يفتح أبواب الاحتراف بين الجانبين.. نتمنى من الاتحاد، إعادة ترتيب الأوراق، التي بعثرها وباء "كورونا"، وأن يضع في حساباته أن يقدم مردوداً مقنعاً في هذا الاتجاه، بعد العودة للمنافسات.