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هنية يصادق على التعديلات الجديدة للقانون الموحد للأندية

06 تموز / يوليو 2020 09:16

هنية يصادق على التعديلات الجديدة للقانون الموحد للأندية
هنية يصادق على التعديلات الجديدة للقانون الموحد للأندية

صادق عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، على التعديلات الجديدة للقانون الموحد للأندية ، بناء على توصيات لجنة التعديلات المنبثقة عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
وحددت التعديلات الجديدة المدة القانونية لمجلس الإدارة بثلاث سنوات بدلاً من (4) ، وإمكانية إضافة عضو مجلس إدارة لا يحمل شهادة الثانوية العامة، مع اشتراط وجود خبرة لا تقل عن (10) سنوات في خدمة النادي، وأن يتجاوز عمره (40) عاماً.
كما نصت التعديلات على أن يتم انتخاب رئيس النادي من خلال أعضاء مجلس الإدارة، وفي حال أصبح منصب الرئيس شاغراً، يتم انتخاب عضو جديد عبر الجمعية العمومية، ليتم بعدها انتخاب الرئيس من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
وأكدت التعديلات بأنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الجمعية العمومية، فإنه يتوجب عقد اجتماع خلال أسبوع بربع الجمعية العمومية وليس بمن حضر، كما سمحت للأقارب من الدرجة الثانية بالترشح لعضوية مجلس الإدارة لنفس الدورة.
وشمل القانون الموحد الجديد إلغاء المادة (31) بند (1) الخاص بالازدواجية، وبخصوص ترشح وانتخاب الفرق الرياضية واللاعبين فقد اشترطت التعديلات انضمامهم للجمعية العمومية وفق الإجراءات المعمول بها، ليتم السماح لهم بذلك، وشملت التعديلات منع العضو المستقيل من مجلس الإدارة من الترشح مرة أخرى لنفس الدورة.

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