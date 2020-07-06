طبيب فريق الزمالك يعلن عن 3 اصابات بكورونا بينهم لاعب

كشف محمد أسامة طبيب فريق نادي الزمالك، أن الفريق الأبيض لديه ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وهم لاعب وفرد من الجهاز الإداري والجهاز الطبي.



وأضاف طبيب الزمالك في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" أن كريم بامبو لم يخضع للمسحة معنا، لذلك قمنا بإرسال فرد له لكي يقوم بالمسحة، وننتظر نتيجة اللاعب اليوم الإثنين"

وتحدث طبيب الزمالك عن حالة حارس الفريق محمد عواد، قائلاً :"عواد قبل إصابة لم يشتك من أي أعراض، سيقوم بمسحة ثالثة للتأكد من حالته بعدما جاءت العينة الثانية سلبية"

وأنهى، عواد حتى الآن في العزل، واللاعب لن يشارك في التدريبات حتى التأكد من سلامته بصورة نهائية.

ويستعد الزمالك لاستئناف مباريات مسابقة دوري أبطال أفريقيا، أما بشأن مسابقة الدوري المصري فلم يحدد النادي الأبيض موقفه من المشاركة حتى الآن.