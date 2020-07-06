العثور على بقايا سلحفاة في ألمانيا: عاشت قبل 11 مليون سنة

يواصل العلماء يوماً بعد يوم اكتشاف المزيد من خبايا الأرض وبعد البقايا من كائنات كانت تعيش على ظهر الأرض.

هذه المرة، ذكرت هيئة التنقيب عن الآثار الإحيائية في ألمانيا، أنها عثرت على بقايا سلحفاة جلدية الظهر عاشت قبل حوالي 11 مليون سنة داخل حفرة طينية شمالي هامبورغ، في واقعة فريدة وغريبة.

وقال مدير الحفرياتبالهيئة جيرهارد هوبفنر خلال عرض البقايا، والتي وجدت ترحيب واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن هناك مئات الحراشف من الدروع الخلفية إلى جانب عظام يُعتقد أنها من أطراف السلحفاة التي عُثر عليها في جروس بامباو بولاية شليزفيج هولشتاين شمال شرقي البلاد، مشيراً إلى أن طولها كان يصل إلى ما لا يقل عن مترين.

وأضاف هوبفنر أن فريق التنقيب استخرج في عمل دؤوب ودقيق استمر عدة أسابيع حراشف الدروع من الحفرة، مبيناً أن البقايا الحفرية ستعد لتعرض في معرض مدينة لوبيك للطبيعة والبيئة.

ووفقاص لوكالة الأنباء الألمانية، فقد تم عرض الفريق إلى جانب بقايا هذه السلحفاة جلدية الظهر بقايا سلحفاة بحرية أصغر وقطع من الشعاب المرجانية والأسماك الشوكية وجمجمة أحد الدلافين وعظام حفرية لطيور البترل (خطاف البحر).

وأوضح هوبفنر أن جميع الحفريات عُثر عليها على مسافة تراوح ما بين 8 أمتار و20 متراً تحت سطح الأرض، وهي تبين وفق رأيه التعدد الإحيائي في منطقة بحر الشمال القديمة.

تعد بقايا السلاحف الحفرية أمراً نادر الوجود للغاية في رأي هوبفنر، لأن جيفة البرمائيات تُلتهم غالباً من قبل الأسماك الكبرى وسرعان ما تتحلل دروعها العلوية.