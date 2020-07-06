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شاهد..التقاط صورة عالية الدقة لفيروس كورونا

06 تموز / يوليو 2020 09:28

شاهد..التقاط صورة عالية الدقة لفيروس كورونا
شاهد..التقاط صورة عالية الدقة لفيروس كورونا

تمكن باحثون أتراك في جامعة فرات بولاية ألازيغ شرقي تركيا، من تصوير فيروس كورونا المستجد بشكل ثلاثي الأبعاد، عبر مجهر فائق الدقة.


وبفضل المجهر الذي تم تطويره في جامعة الشرق الأوسط التقنية في أنقرة، تمكن العلماء من تصوير الفيروس وهو أصغر من قطر الشعرة بـ750 مرة.

و قال عضو الكادر التدريسي في جامعة فرات الدكتور أوميت جليك: "من خلال الصور التي التقطناها، اكتشفنا أن قطر الفيروس يتراوح بين 80 إلى 120 نانومترا، ونواصل أبحاثنا عبر المجهر".

وأشار إلى أن الصور التي حصل عليها العلماء، ستساهم في كشف المزيد من الجوانب الخفية للفيروس.

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