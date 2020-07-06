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الاحتلال يصادق على هدم منزل الأسير نظمي أبو بكر في يعبد

06 تموز / يوليو 2020 10:01

الأسير نظمي أبو بكر
الأسير نظمي أبو بكر

جنين – الرأي:

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على قرار هدم منزل الأسير نظمي أبو بكر، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وتتهم سلطات الاحتلال الأسير أبو بكر (48 عاما) بقتل جندي بإلقاء حجر على رأسه، خلال اقتحام بلدة يعبد في الثاني عشر من أيار/ مايو المنصرم، وهو ما نفاه أمام المحكمة العسكرية.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد في الحادي عشر من حزيران/ يونيو المنصرم، وأخذت قياسات منزل الأسير أبو بكر.

يذكر أن قوات الاحتلال هدمت منذ مطلع العام الجاري أربعة منازل تعود إلى عائلات أسرى في سجون الاحتلال، وهم: أحمد قنبع من جنين، ووليد حناتشة، ويزن مغامس، وقسام البرغوثي من محافظة رام الله والبيرة.

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