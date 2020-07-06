النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2552)  الاثنين6/7/2020

12:08اللجنة القانونية في التشريعي تستقبل وفداً من هيئة القضاء العسكري

12:54مستشفى العيون يجري نحو 730 عملية جراحية منذ بداية 2020

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟