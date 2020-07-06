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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2552) الخميس6/7/2020

06 تموز / يوليو 2020 10:16

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2552)  الخميس6/7/2020

أخبار فلسطينية

·         أبو مرزوق: خطة الضم الإسرائيلية ستُنهي السلطة عمليًا

·         الصحة: تسجيل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع إصابات اليوم إلى 472

·         قوات الاحتلال تتعمد كسر إجراءات الإغلاق في الضفة الغربية وتنفذ حملات اعتقال

·         عباس يطلع ميركل هاتفياً على مستجدات القضية الفلسطينية

·         الرئيس: مستعدون للذهاب إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية

·         عريقات: اجتماع وزاري عربي اليوم ضد «الضم»

·          

أخبار إسرائيلية

·         » تمديد ولاية رئيس "الموساد" وتعيين أردان سفيراً بالأمم المتحدة

الاخبار الدولية

·         فرنسا: الضم لن يمر دون عواقب على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

·         الأمم المتحدة ترصد 21 عملية هدم نفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد منازل فلسطينية

 

الاخبارالعربية

·         مجلس الأمة الكويتي يدعو برلمانات العالم لتبني مواقف حازمة ضد خطة الضم الإسرائلية

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

·         جيش الاحتلال يقصف أهدافا لحماس بغزة بعد إطلاق قذائف صاروخية

·         ميركل تؤكد لعباس دعم السلام على أساس حل الدولتين

·         الجيش الإسرائيلي: إطلاق 3 صواريخ من غزة – (صورة)

·         حالات الوفاة والإصابات بفيروس “كورونا” في ازدياد.. الرئيس يمدد الطوارئ ووزيرة الصحة تحذر…

·         تقرير: إسرائيل اعتقلت 400 فلسطيني بينهم 52 طفلا و21 امرأة الشهر الماضي

·         “بحر غزة خطر الاقتراب”.. تقرير حقوقي يرصد انتهاكات الاحتلال في المنطقة مقيدة الوصول…

·         الأمم المتحدة ترصد 21 عملية هدم نفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد منازل فلسطينية

·         قوات الاحتلال تتعمد كسر إجراءات الإغلاق في الضفة الغربية وتنفذ حملات اعتقال

·          

الشرق الأوسط

الخليج الإماراتية

  • «إسرائيل» تتخوف من عقوبات أوروبية وتوتر مع الأردن
  • فلسطين تمدد حالة الطوارىء للمرة الخامسة لمواجهة «كورونا

 الشروق المصرية

 

الاهرام المصرية

الغد الأردنية

 

الاخبار اللبنانية

الشرق القطرية

  •  

الصحف المحلية

 جريدة  فلسطين

·         وفاة مواطن ستيني من الخليل بـ"كورونا" يرفع الحصيلة لـ 21

·         دول القارة الأمريكية تسجل حصيلة قياسية جديدة بوفيات كورونا

·         169 حالة وفاة و3342 إصابة في صفوف الجاليات الفلسطينية

·         الاحتلال يشن عدة غارات على أهداف في قطاع غزة

·         الاحتلال يطلق قمرًا اصطناعيًا لأغراض التجسس

·         حكومة الاحتلال بصدد فرض قيود لتقليص التجمهر

·         236 قرار إبعاد عن القدس والأقصى منذ مطلع العام الجاري

القدس المحلية 

·        

الاحتلال يمدد اعتقال المقدسية إيمان الأعور

·         اعتقال 6 مواطنين من مناطق متفرقة برام الله

·         إسرائيل تعترض لدى بلجيكا على دعم منظمات مؤيدة للفلسطينيين

·         تمديد ولاية رئيس الموساد الإسرائيلي لستة أشهر أخرى

·          

الحياة الجديدة

·         اتصال هاتفي بين الرئيس والمستشارة الألمانية

·         فرنسا: الضم لن يمر دون عواقب على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

·         خلال ٤٨ ساعة.. تسجيل 91 اصابة جديدة بكورونا في القدس

·         أكثر من 15 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك ضمن معايير

جريدة الأيام

·         الرئيس: مستعدون للذهاب إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية

·         » تمديد ولاية رئيس "الموساد" وتعيين أردان سفيراً بالأمم المتحدة

·         »حالتا وفاة و13 إصابة بفيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية

·         »الاحتلال نفذ 236 قرار إبعاد عن القدس والأقصى منذ مطلع العام الجاري

·         »طائرات الاحتلال تشنّ سلسلة غارات على مناطق في قطاع غزة بعد إطلاق قذائف

وكالة صفا

·         "إسرائيل" تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا لأغراض الاستطلاع

·         وفاة جديدة بكورونا في الخليل يرفع عدد الوفيات لـ 21

·         بالصورغارات إسرائيلية على أهداف في قطاع غزة

·         دعا لاجتماع الإطار القيادي

·         أبو مرزوق: خطة الضم الإسرائيلية ستُنهي السلطة عمليًا

·          

وكالة الراي الفلسطينية

·         غارات إسرائيلية على قطاع غزة دون إصابات

·         الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من رام الله

·         169 حالة وفاة بفيروس كورونا بصفوف الجاليات الفلسطينية

·         الاحتلال يزعم سقوط قذائف في مستوطنات غلاف غزة

·         91 إصابة بـ"كورونا" خلال 48 ساعة في القدس

·         الاحتلال يُعين وزير أمنه الداخلي سابقاً سفيراً بالأمم المتحدة

·         الاحتلال يستعد لاستبدال مروحيات "يسعور" بطائرات جديدة


سما نيوز

·         وزيرة الصحة : وفاة مواطن ستيني من الخليل بفيروس كورونا

·         أبو مرزوق: خطة الضم الإسرائيلية ستُنهي السلطة عمليًا

·         الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع غزة..

·         جيش الاحتلال: جلسة امنية خلال الساعات القادمة لبحث اطلاق صواريخ من غزة

·         الصحة: تسجيل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع إصابات اليوم إلى 472

·          

فلسطين اليوم

·         إجمالي عدد الإصابات 4722 حالة..وفاة مواطن ستيني من الخليل بفيروس كورونا يرفع عدد الوفيات لـ21

·         قناديل البحر تلسع الغزيين وبخطوات ثلاث تُعالج الحرق

·         اضرار مادية بمنازل المواطنين طائرات الاحتلال الحربية تشن أربع غارات على أرض زراعية شرق مدينة غزة

·         تعافي 9 حالات جدد..تسجيل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة المحتلة

·         انطلاق صفارات الانذار والقبة الحديدية

·         الاحتلال يزعم سقوط صاروخين في مستوطنات "غلاف غزة"

  •  

عرب  48

·         كورونا في الضفة: 3 وفيات و472 إصابة

·         الضفة الغربية: 208 إصابات كورونا جديدة وتمديد حالة الطوارئ لـ30 يومًا

·         مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس

·         الصحة الإسرائيلية: حالة وفاة و719 إصابة جديدة بكورونا

·         الاحتلال يقصف في غزة

·         تمديد ولاية يوسي كوهين برئاسة الموساد

·         انتشار كورونا: تحذير من انهيار قدرة المستشفيات على استيعاب مرضى

·         تقرير: وزراء أوروبيون سيتوقفون عن زيارة 

·          

وكالة وفا

·         الاحتلال يصادق على هدم منزل الأسير نظمي أبو ب ...

·         الرئيس يهنئ نظيره الفنزولي بعيد الاستقلال

·         الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيت ريما ودير ...

·         وفاة مواطن ستيني من الخليل بـ"كورونا" يرفع ال ...

·         كورونا عالميا: أكثر من 536 ألف وفاة و11 مليون .

حدث في مثل هذا اليوم

7 تموز (يوليو)

·         1937م لجنة بيل (يرأسها إنكليزي) تقترح تقسيم فلسطين بين العرب واليهود. أصدرت اللجنة تقريراً متحيزاً حول أسباب العنف الذي حدث إبان ثورة 1936، فجاءت معظم توصياتها لصالح الحركة الصهيونية، وكان من بينها تقسيم فلسطين، وأهم ما تضمنه التقرير: انتهاء الانتداب وتقسيم البلاد إلى دولتين، وقد رفض العرب واليهود توصيات اللجنة.

·         1938م مصرع شخص فلسطيني واحد وإصابة خمسة آخرين في حادث انفجار لغم، زرعه أفراد من عصابة الأرغون الصهيونية الإرهابية في سوق الخضروات بالقدس.

·         1948م اصدر مجلس الأمن القرار رقم 53/1948 بغية توجيه نداء لتمديد فترة الهدنة.

 

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