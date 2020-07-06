النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2552)  الخميس6/7/2020

09:33رحيل أكبر توأم ملتصق في العالم عجز الأطباء عن ضمان سلامتهم

10:01الاحتلال يصادق على هدم منزل الأسير نظمي أبو بكر في يعبد

10:16النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2552) الخميس6/7/2020

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