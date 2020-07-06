النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2552) الخميس6/7/2020
أخبار فلسطينية
· أبو مرزوق: خطة الضم الإسرائيلية ستُنهي السلطة عمليًا
· الصحة: تسجيل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع إصابات اليوم إلى 472
· قوات الاحتلال تتعمد كسر إجراءات الإغلاق في الضفة الغربية وتنفذ حملات اعتقال
· عباس يطلع ميركل هاتفياً على مستجدات القضية الفلسطينية
· الرئيس: مستعدون للذهاب إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية
· عريقات: اجتماع وزاري عربي اليوم ضد «الضم»
·
أخبار إسرائيلية
· » تمديد ولاية رئيس "الموساد" وتعيين أردان سفيراً بالأمم المتحدة
- الصحة الإسرائيلية: حالة وفاة و719 إصابة جديدة بكورونا
- نتنياهو ينتظر قرار الضم من واشنطن: تشاؤم وتشكيك... وتجاذبات داخلية
-
الاخبار الدولية
· فرنسا: الضم لن يمر دون عواقب على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
· الأمم المتحدة ترصد 21 عملية هدم نفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد منازل فلسطينية
الاخبارالعربية
· مجلس الأمة الكويتي يدعو برلمانات العالم لتبني مواقف حازمة ضد خطة الضم الإسرائلية
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
· جيش الاحتلال يقصف أهدافا لحماس بغزة بعد إطلاق قذائف صاروخية
· ميركل تؤكد لعباس دعم السلام على أساس حل الدولتين
· الجيش الإسرائيلي: إطلاق 3 صواريخ من غزة – (صورة)
· حالات الوفاة والإصابات بفيروس “كورونا” في ازدياد.. الرئيس يمدد الطوارئ ووزيرة الصحة تحذر…
· تقرير: إسرائيل اعتقلت 400 فلسطيني بينهم 52 طفلا و21 امرأة الشهر الماضي
· “بحر غزة خطر الاقتراب”.. تقرير حقوقي يرصد انتهاكات الاحتلال في المنطقة مقيدة الوصول…
· الأمم المتحدة ترصد 21 عملية هدم نفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد منازل فلسطينية
· قوات الاحتلال تتعمد كسر إجراءات الإغلاق في الضفة الغربية وتنفذ حملات اعتقال
·
الشرق الأوسط
الخليج الإماراتية
- «إسرائيل» تتخوف من عقوبات أوروبية وتوتر مع الأردن
- فلسطين تمدد حالة الطوارىء للمرة الخامسة لمواجهة «كورونا
الشروق المصرية
- إسرائيل تعلن نجاحها في إطلاق قمر صناعي جديد لأغراض الاستطلاع والتجسس
- نتنياهو يطلب من مدير الموساد البقاء في منصبه حتى يونيو المقبل
- الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا في غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع
- ميركل تؤكد لعباس دعم السلام على أساس حل الدولتين
- مجلس الأمة الكويتي يدعو برلمانات العالم لتبني مواقف حازمة ضد خطة الضم الإسرائلية
- فلسطين تسجل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا
- يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا في غزة ردا على إطلاق صواريخ
الاهرام المصرية
- طائرات الاحتلال الإسرائيلية تشن غارات على قطاع غزة
- إسرائيل: لا نقف بالضرورة وراء كل حوادث المواقع النووية الإيرانية
الغد الأردنية
- طائرات الاحتلال تشن غارات على قطاع غزة
- الصحة الفلسطينية تعلن عن وفاة ثالثة بكورونا
- عريقات: اجتماع وزاري عربي غدا لبحث مخططات…
الاخبار اللبنانية
- إعفاء الفيّاض من منصبين: مغازلة لواشنطن؟
- نتنياهو ينتظر قرار الضم من واشنطن: تشاؤم وتشكيك... وتجاذبات داخلية
الشرق القطرية
- عباس يطلع ميركل هاتفياً على مستجدات القضية الفلسطينية
- وزير الخارجية الفرنسي: قرار إسرائيل ضم الضفة الغربية سيشكل انتهاكا للقانون الدولي
- إصابة فلسطينيين اثنين برصاص المستوطنين قرب سلفيت بالضفة الغربية
- فلسطين: الاحتلال يعلن بدء بناء 164 وحدة استيطانية ببيت لحم
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· وفاة مواطن ستيني من الخليل بـ"كورونا" يرفع الحصيلة لـ 21
· دول القارة الأمريكية تسجل حصيلة قياسية جديدة بوفيات كورونا
· 169 حالة وفاة و3342 إصابة في صفوف الجاليات الفلسطينية
· الاحتلال يشن عدة غارات على أهداف في قطاع غزة
· الاحتلال يطلق قمرًا اصطناعيًا لأغراض التجسس
· حكومة الاحتلال بصدد فرض قيود لتقليص التجمهر
· 236 قرار إبعاد عن القدس والأقصى منذ مطلع العام الجاري
القدس المحلية
·
الاحتلال يمدد اعتقال المقدسية إيمان الأعور
· اعتقال 6 مواطنين من مناطق متفرقة برام الله
· إسرائيل تعترض لدى بلجيكا على دعم منظمات مؤيدة للفلسطينيين
· تمديد ولاية رئيس الموساد الإسرائيلي لستة أشهر أخرى
·
الحياة الجديدة
· اتصال هاتفي بين الرئيس والمستشارة الألمانية
· فرنسا: الضم لن يمر دون عواقب على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
· خلال ٤٨ ساعة.. تسجيل 91 اصابة جديدة بكورونا في القدس
· أكثر من 15 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك ضمن معايير
جريدة الأيام
· الرئيس: مستعدون للذهاب إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية
· » تمديد ولاية رئيس "الموساد" وتعيين أردان سفيراً بالأمم المتحدة
· »حالتا وفاة و13 إصابة بفيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية
· »الاحتلال نفذ 236 قرار إبعاد عن القدس والأقصى منذ مطلع العام الجاري
· »طائرات الاحتلال تشنّ سلسلة غارات على مناطق في قطاع غزة بعد إطلاق قذائف
وكالة صفا
· "إسرائيل" تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا لأغراض الاستطلاع
· وفاة جديدة بكورونا في الخليل يرفع عدد الوفيات لـ 21
· بالصور: غارات إسرائيلية على أهداف في قطاع غزة
· دعا لاجتماع الإطار القيادي
· أبو مرزوق: خطة الضم الإسرائيلية ستُنهي السلطة عمليًا
·
وكالة الراي الفلسطينية
· غارات إسرائيلية على قطاع غزة دون إصابات
· الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من رام الله
· 169 حالة وفاة بفيروس كورونا بصفوف الجاليات الفلسطينية
· الاحتلال يزعم سقوط قذائف في مستوطنات غلاف غزة
· 91 إصابة بـ"كورونا" خلال 48 ساعة في القدس
· الاحتلال يُعين وزير أمنه الداخلي سابقاً سفيراً بالأمم المتحدة
· الاحتلال يستعد لاستبدال مروحيات "يسعور" بطائرات جديدة
سما نيوز
· وزيرة الصحة : وفاة مواطن ستيني من الخليل بفيروس كورونا
· أبو مرزوق: خطة الضم الإسرائيلية ستُنهي السلطة عمليًا
· الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع غزة..
· جيش الاحتلال: جلسة امنية خلال الساعات القادمة لبحث اطلاق صواريخ من غزة
· الصحة: تسجيل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع إصابات اليوم إلى 472
·
فلسطين اليوم
· إجمالي عدد الإصابات 4722 حالة..وفاة مواطن ستيني من الخليل بفيروس كورونا يرفع عدد الوفيات لـ21
· قناديل البحر تلسع الغزيين وبخطوات ثلاث تُعالج الحرق
· اضرار مادية بمنازل المواطنين طائرات الاحتلال الحربية تشن أربع غارات على أرض زراعية شرق مدينة غزة
· تعافي 9 حالات جدد..تسجيل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة المحتلة
· انطلاق صفارات الانذار والقبة الحديدية
· الاحتلال يزعم سقوط صاروخين في مستوطنات "غلاف غزة"
عرب 48
· كورونا في الضفة: 3 وفيات و472 إصابة
· الضفة الغربية: 208 إصابات كورونا جديدة وتمديد حالة الطوارئ لـ30 يومًا
· مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس
· الصحة الإسرائيلية: حالة وفاة و719 إصابة جديدة بكورونا
· الاحتلال يقصف في غزة
· تمديد ولاية يوسي كوهين برئاسة الموساد
· انتشار كورونا: تحذير من انهيار قدرة المستشفيات على استيعاب مرضى
· تقرير: وزراء أوروبيون سيتوقفون عن زيارة
·
وكالة وفا
· الاحتلال يصادق على هدم منزل الأسير نظمي أبو ب ...
· الرئيس يهنئ نظيره الفنزولي بعيد الاستقلال
· الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيت ريما ودير ...
· وفاة مواطن ستيني من الخليل بـ"كورونا" يرفع ال ...
· كورونا عالميا: أكثر من 536 ألف وفاة و11 مليون .
حدث في مثل هذا اليوم