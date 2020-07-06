النائب العام وقيادة الشرطة يحذرون مطلقي النار خلال إعلان نتائج التوجيهي

غزة- الرأي

حذر النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون وقيادة الشرطةالفلسطينية، المواطنين من إطلاق النار في الهواء، خلال الإعلان عن نتائج الثانوية العامة.

وأصدر النائب العام تعليماته المشددة إلى كافة النيابات وأقسام الشرطة والمباحث العامة في المحافظات، للاهتمام والتعامل بحزم، وملاحقة وضبط وتوقيف كل من يستخدم السلاح الناري بوجه غير مشروع خلال الاعلان عن نتائج الثانوية العامة.

واكد النائب العام ومساعد عام الشرطة لشؤن المحافظات العميد/ محمد ابو زايد، ومدير ادارة المباحث العامة العقيد/نهاد الجعبري، على أن استخدام السلاح وإطلاق النار في الهواء، وخاصة في مثل هذه المناسبات، يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، وسيتم محاسبة مرتكبيها، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، ومصادرة السلاح المستخدم وفقاً للقانون مؤكدين التنسيق الكامل وتضافر الجهود مع قيادة الفصائل الوطنية برفع الغطاء التنظيمي، واتخاذ الإجراءات بحق من يثبت مخالفته، حفاظا علي أرواح أبناء شعبنا الفلسطيني، ومنعا لتكدير صفو الطمأنينة العامة، وحماية لأمن وسلامة المجتمع وتطبيقا لسيادة القانون