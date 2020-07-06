وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2552) الخميس6/7/2020 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يصادق على هدم منزل الأسير نظمي أبو بكر في يعبد وكالة الرأي الفلسطينية رحيل أكبر توأم ملتصق في العالم عجز الأطباء عن ضمان سلامتهم وكالة الرأي الفلسطينية وفاة مواطن ستيني من الخليل بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية شاهد..التقاط صورة عالية الدقة لفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية العثور على بقايا سلحفاة في ألمانيا: عاشت قبل 11 مليون سنة وكالة الرأي الفلسطينية طبيب فريق الزمالك يعلن عن 3 اصابات بكورونا بينهم لاعب وكالة الرأي الفلسطينية هنية يصادق على التعديلات الجديدة للقانون الموحد للأندية وكالة الرأي الفلسطينية تحليق في أجواء التاريخ كأس فلسطين بالكرة الطائرة لأندية الضفة والقطاع وكالة الرأي الفلسطينية تطبيق إلكتروني يحافظ على خصوصية الأطفال أثناء تصفح الانترنت
أخبار » الأخبار الحكومية

النائب العام وقيادة الشرطة يحذرون مطلقي النار خلال إعلان نتائج التوجيهي

06 تموز / يوليو 2020 10:20

النائب العام وقيادة الشرطة يحذرون مطلقي النار خلال إعلان نتائج التوجيهي
النائب العام وقيادة الشرطة يحذرون مطلقي النار خلال إعلان نتائج التوجيهي

غزة- الرأي

حذر النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون وقيادة الشرطةالفلسطينية، المواطنين من إطلاق النار في الهواء، خلال الإعلان عن نتائج الثانوية العامة.

وأصدر النائب العام تعليماته المشددة إلى كافة النيابات وأقسام الشرطة والمباحث العامة في المحافظات، للاهتمام والتعامل بحزم، وملاحقة وضبط وتوقيف كل من يستخدم السلاح الناري بوجه غير مشروع خلال الاعلان عن نتائج الثانوية العامة.

واكد النائب العام ومساعد عام الشرطة لشؤن المحافظات العميد/ محمد ابو زايد، ومدير ادارة المباحث العامة العقيد/نهاد الجعبري، على أن استخدام السلاح وإطلاق النار في الهواء، وخاصة في مثل هذه المناسبات، يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، وسيتم محاسبة مرتكبيها، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، ومصادرة السلاح المستخدم وفقاً للقانون مؤكدين التنسيق الكامل وتضافر الجهود مع قيادة الفصائل الوطنية برفع الغطاء التنظيمي، واتخاذ الإجراءات بحق من يثبت مخالفته، حفاظا علي أرواح أبناء شعبنا الفلسطيني، ومنعا لتكدير صفو الطمأنينة العامة، وحماية لأمن وسلامة المجتمع وتطبيقا لسيادة القانون

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية قوافل الخير توزع سـلال خـضـار على (100) أسرة مستورة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟