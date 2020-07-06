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تقديراً لجهوده في خدمة الطلبة المعاقين

تعليم شمال غزة تكرّم مشرف برنامج التأهيل في مركز النور للمعاقين

06 تموز / يوليو 2020 10:37

تعليم شمال غزة تكرّم مشرف برنامج التأهيل في مركز النور
تعليم شمال غزة تكرّم مشرف برنامج التأهيل في مركز النور

غزة- الرأي

كرمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، أ. عامر خليل الطيب، مشرف برنامج التاهيل في مركز النور لتأهيل المعاقين بصرياً بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وذلك تقديراً لجهوده في خدمة الطلبة المعاقين.

وتم التكريم في مكتب مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، بحضور مدير الدائرة الإدارية أ. جوا صالحة، ورئيس قسم الإرشاد والتربية الخاصة أ. نفوذ العطل، ومرشدة التعليم الجامع أ. ميسّر الفراني، ومشرف التربية الخاصة أ. ماجد المدهون.

وأشاد أ. العرابيد بجهود المكرّم الطيب، في خدمة الطلبة المعاقين بصرياً، من خلال توفير الاحتياجات اللازمة لهم ودمجهم في المدارس ليواصلوا رحلتهم الدراسية أسوة بزملائهم.

وأكد أ. العرابيد أن تلك الجهود تركت أثرا بالغاً في نفوس الطلبة المعاقين وذويهم، ومكّنتهم من مواصلة مسيرتهم التعليمية باعتبارها حق راسخ من حقوقهم، لا يجوز أحد أن ينازعهم عليه.

ولفت أ. العرابيد إلى أن مديرية شمال غزة، ومن خلال قسم الإرشاد والتربية الخاصة، لا تدّخر جهداً في سبيل خدمة شريحة الطلبة الذين يعانون إعاقات بصرية، أو سمعية، أو حركية، عوضاً عن دورها في تأهيل الطلبة الذين يمرون بظروف نفسية واجتماعية صعبة نتيجة الواقع المأساوي الذي يعصف بشعبنا في القطاع المحاصر.

من جانبه، عبّر أ. الطيب عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة من قبل مديرية الشمال، مؤكداً على متانة العلاقة بين مركز النور والمديرية بما يخدم أبناء شعبنا ويحقق المصلحة العامة.

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