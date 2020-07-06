وزارة الصحة والمستشفى الأهلي العربي يبحثان تعزيز التعاون المشترك

غزة- الرأي

بحث وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، مع طاقم المستشفى الاهلي العربي ممثلا بمدير عام المستشفى سهيلا ترزي، ود. ماهر عياد المدير الطبي، سبل تعزيز التعاون المشترك.

وقال د. أبو الريش، إن الوزارة تنظر بكل الفخر والاعتزاز الى العلاقة العريقة والممتدة لعشرات السنوات مع المستشفى الأهلي العربي ووزارة الصحة حيث الشراكة والدور التكاملي الذي أضاف للمنظومة الصحية الكثير، ونحن نتطلع الى المزيد من العناوين المشتركة والتي تحقق الهدف المطلوب بتعزيز الخدمة الصحية على قاعدة الخدمة الصحية مسئولية مجتمعية .

بدورها أكدت سهيلا ترزي مدير عام المستشفى على الوقوف الدائم الى جانب وزارة الصحة فيما تقدم من خدمات جليلة ومقدرة، وتحقيق الشراكة الفاعلة والتي تساهم في سد الاحتياج من الخدمات التخصصية وبرامج التدريب التي تستهدف كوادرنا الطبية الفلسطينية .

وقدمت ترزي، باسم نيافة المطران رئيس الأساقفة سهيل مدواني، الى وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش المخططات الهندسية الاولية لمشروع انشاء مركز متخصص لعلاج مرضى السرطان ضمن الخطة التطويرية لعمل المستشفى الاهلي العربي، حيث عبر د. أبو الريش عن أهمية مثل هذه المشاريع والتي ستشكل رافعة حقيقية لتعزيز جودة الخدمة الصحية المقدمة لأبناء شعبنا في قطاع غزة .

حضر اللقاء الوكيل المساعد د. مدحت محيسن، ومدير وحدة الجازة والتراخيص د. طه الشنطي، ومدير وحدة التنسيق مع المؤسسات غير الحكومية ا. وليد ماضي .