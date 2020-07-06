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نقابات العمال : 25 ألف مزارع تأثروا من أزمة "كورونا"

06 تموز / يوليو 2020 10:52

نقابات العمال : 25 ألف مزارع تأثروا من أزمة "كورونا"
نقابات العمال : 25 ألف مزارع تأثروا من أزمة

غزة- الرأي

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، إن أكثر من 25 ألف مزارع في كافة المناطق الشرقية لقطاع غزة تكبدوا خسائر كبيرة جراء أزمة فيروس كورونا.

وأضاف العمصي في تصريح صحفي له اليوم الاثنين، بأن هذه الخسائر بدأت  منذ بدء حالة الطوارئ في غزة  وإغلاق المعابر الحدودية بين القطاع ومصر والضفة الغربية وإغلاق الأسواق، بالإضافة إلى تعطيل المدارس والمؤسسات قبل أن تعود الحركة تدريجيا للدوران.

وبين أن الأزمة وإغلاق المعابر أدى إلى  وقف تصدير المحاصيل الزراعية للخارج، وبيع المنتج الزراعي بأقل من ثلث ثمنه في السوق المحلي، الأمر الذي أثر على عمل المزارعين وأدى لتسريح مئات العمال عن أعمالهم.

وطالب نقيب العمال الجهات الحكومية المختصة والمؤسسات الدولية بالعمل على إغاثة القطاع الزراعي، الذي يعمل فيه نحو 35 ألف عامل وتعويض المزارعين، مؤكدا أن هذا القطاع يمثل الأمن الغذائي للقطاع المحاصر.

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