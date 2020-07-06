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"النحال" يعزز التعاون المشترك مع إعلام الشرطة الفلسطينية

06 تموز / يوليو 2020 10:58

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة العدل المستشار د. محمد النحال،  المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد أيمن البطنيجي على رأس وفد يمثل العلاقات العامة والإعلام في جهاز الشرطة بغزة.

وتناول النحال والبطنيجي سبل تقوية العلاقات في سبيل التكامل ضمن منظومة العدالة بين أركانها القضائية والتنفيذية لتحقيق غايات المواطنين بالوصول للعدالة وتسهيل وصولهم للقضاء وتسريع الفصل في القضايا.

وأوضح النحال خلال اللقاء إستراتيجية العدالة التي أطلقها أعضاء المنظومة العدلية منذ عام 2018 والتي بدأت برفد القضاء بعدد جديد من القضاة بما يعادل زيادة 100% في عددهم، وخطوة مماثلة في النيابة العامة، وكتاب العدل وافتتاح محاكم جديدة إلى جانب استقبال شكاوى المواطنين في الوزارة والتواصل الفوري مع أركان المنظومة العدلية للفصل فيها.

من جانبه ثمن البطنيجي دور وزارة العدل في الوصول للعدالة الناجزة، ومشدداً على ضرورة التكامل بين الطرفين لتحقيق مصالح المواطنين واستخدام أدوات العدالة التنفيذية لصالح الجمهور..

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