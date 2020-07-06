العدل تختتم دورة في برنامج الإكسل لموظفيها

غزة- الرأي

اختتمت وزارة العدل، دورة تدريبية في برنامج الإكسل لمجموعة من موظفيها عقدتها على مدار ثلاثة لقاءات في مقر نقابة المحاسبين بغزة.

وأوضح مدير عام وحدة العلاقات الدولية والعامة أ. خليل حمادة أهمية الاستمرار في طلب العلم وتحصيله وعدم الانكفاء على الذات مهما بلغ علم الإنسان، مشيراً إلى ضرورة الارتقاء بأداء الموظفين في القطاع العام وإكسابهم خبرات جديدة تضاف لخبراتهم.

وتأتي الدورة ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي سيتلقاها الموظفون خلال العام الجاري على الصعيدين المهني والتقني كما أفادت مدير دائرة التطوير والتخطيط بالوزارة م. إيناس الرنتيسي.

وأضافت الرنتيسي أن الهدف من هذه الدورات هو النهوض بطاقات الموظفين وإكسابهم مهارات مختلفة للارتقاء بأدائهم وتطويرها باستمرار، مقدمة الشكر للملتحقين بالدورة وللمحاضر محمد شويدح ولنقابة المحاسبين التي وفرت إمكاناتها اللوجستية لعقد الدورة.