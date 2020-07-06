التفتيش وحماية العمل توزع لوائح التقييم الذاتي على المنشآت

غزة- الرأي

اختتمت وزارة العمل من خلال الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل جولاتها التفتيشية في منطقة غزة الصناعية، والتي تنفذها الإدارة للعام الثاني على التوالي وذلك بالتعاون مع هيئة المدن الصناعية.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ العديد من الإصحاحات المهنية، كتأمين منصات العمل المرتفعة بحواجز واقية من السقوط ، وتزويد جميع الأجزاء المتحركة في الآلات بحواجز وقاية، وصيانة جميع مكونات الشبكة الكهربائية، وفصل خزانات الوقود عن المولدات الكهربائية، وتزويد العمال بأدوات الوقاية الشخصية، وتحسين التهوية في العديد من بيئات العمل، واتباع الطرق السليمة في تخزين المواد وتأمين الممرات اللازمة لحرية حركة العمال، وغيرها من الإصحاحات.

ونفذت الادارة خلال الحملة عدد من الأنشطة التوعوية الميدانية تمثلت في عقد العديد من الحوارات المتعلقة بمبادئ السلامة والصحة المهنية مع كل من العمال وأصحاب العمل وأثرها في ضمان سلامة العاملين ورفع كفاءة العمل وإنتاجيته، إضافة إلى توزيع العديد من المطويات والبوسترات التي توضح آليات العمل الآمن والسليم.

وفي السياق ذاته اتخذت الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل خطوة هي الأولى من نوعها تمثلت في إعداد وتوزيع لوائح التقييم الذاتي للمخاطر على أصحاب العمل لمساعدتهم في تحديد المخاطر الموجودة في منشآتهم وطرق التحكم بها للحد من آثارها السلبية على العامل وبيئة العمل معاً ، حيث لاقت الخطوة ترحيباً من قبل أصحاب العمل ووعدوا بتنفيذها.

يذكر أن تحسناً ملحوظاً وملموساً طرأ على المستوى العام للسلامة والصحة المهنية في المنشآت العاملة في منطقة غزة الصناعية، مقارنة بنتائج الحملات التفتيشية السابقة، وقد جاء ذلك نتيجة لمتابعة طواقم التفتيش للإصحاحات المطلوبة من أصحاب العمل إضافة للحملات التوعوية التي استهدفت طرفي الإنتاج.

