نتنياهو يمدد فترة ولاية رئيس "الموساد"

القدس المحتلة - الرأي

مدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، فترة تولي يوسي كوهين رئاسة جهاز الموساد 6 أشهر إضافية، لتنتهي بذلك في حزيران/ يونيو 2021.

وكان من المفترض أن ينهي كوهين عمله في المنصب بداية كانون الثاني/ يناير 2021، وجاء في بيان التمديد الصادر عن مكتب رئيس الحكومة أن نتنياهو سعى إلى تمديد ولاية كوهين "بسبب التحديات الأمنية التي تواجه دولة إسرائيل".

وأوضح البيان أن "كوهين استجاب لطلب رئيس الحكومة وفي كانون الثاني/ يناير المقبل، سيبدأ عامه السادس في المنصب، وأضاف أنه سيتم تعيين رئيسا جديدا للموساد في حزيران/ يونيو 2021.

وكان من المرجح أن ينهي كوهين عمله رئيسا للموساد بداية العامل المقبل، وكان قد عبّر رغبته مغادرة النصب في الموعد الرسمي المحدد.