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داخلية الشمال تُنجز قرابة 6 ألاف معاملة خلال يونيو

06 تموز / يوليو 2020 11:23

داخلية الشمال تُنجز قرابة 6 ألاف معاملة خلال يونيو
داخلية الشمال تُنجز قرابة 6 ألاف معاملة خلال يونيو

غزة- الرأي

أنجزت مديرية داخلية شمال قطاع غزة "الشق المدني" 5 آلاف و916 معاملة للمواطنين عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة في المحافظة، خلال شهر يونيو من عام 2020م.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية الشمال أن المديرية أصدرت 1853 معاملة مواليد ووفيات، مشيرةً إلى أن الأحوال المدنية أنجزت 4169 معاملة هويات "بدل فاقد وأولى وبطاقات تعريف".

ولفتت إلى أن دائرة الجوزات أتمت 10 معاملات تمديد جوازات وملحقاتها، بينما أنجزت دائرة الإقامات والأجانب 16 معاملة خلال شهر يونيو.

وبيّن التقرير أن دائرة الشئون القانونية أتمت ما يقارب 1159 معاملة، فيما أنجزت دائرة الشئون العامة بالمديرية 218 معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها وشهادات حسن سير وسلوك للمواطنين.

وذكر أن دائرة الشئون الإدارية والمالية أنهت 344 معاملة، في حين تم أرشفة أكثر من 3 آلاف معاملة من خلال مشروع الأرشفة الإلكترونية خلال يونيو الماضي.

يشار إلى أن مديرية داخلية الشمال تُقدم خدماتها لأكثر من 328 آلف من سكان منطقة شمال قطاع غزة وتتميز بسرعة إنجازها للمعاملات.

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