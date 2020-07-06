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مناورة لجيش الاحتلال في غلاف غزة

06 تموز / يوليو 2020 11:23

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

يجري جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مناورة عسكرية في مستوطنات غلاف غزة.

 وقال موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن المناورة مشتركة بين المنطقة الجنوبية، وقيادة الجبهة الداخلية، وتهدف لإجراء اختبارات على منظومة "صفارات الإنذار".

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