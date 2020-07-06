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شرطة الشمال تنفذ 7 ألاف مهمة خلال يونيو الماضي

06 تموز / يوليو 2020 11:27

شرطة الشمال تنفذ 7 ألاف مهمة خلال يونيو الماضي
شرطة الشمال تنفذ 7 ألاف مهمة خلال يونيو الماضي

غزة- الرأي

نفذت مراكز وأقسام شرطة محافظة شمال غزة، 6 ألاف و998 مهمة خلال يونيو المنصرم، تنوعت ما بين قضايا تحقيق وحل خلافات مالية وجزائية وتنفيذ أوامر محاكم ومهام متنوعة.
وأوضحت إحصائية شهرية صادرة عن شرطة الشمال أن اقسام التحقيق أنجزت "1033" قضية، فيما أنهت اقسام الشكاوي "224" خلاف مالي وجزائي بين المواطنين خلال الشهر الماضي.
وبينت الإحصائية أن اقسام تنفيذ شرطة المحافظة انجزت "1193" مهمة متنوعة، بالإضافةً إلى ألفي و798 مهمة أخرى صادرة عن أقسام التحقيق والشكاوى والعلاقات العامة .
وأشارت الإحصائية تنفيذ قسم الدوريات في مراكز شرطة الشمال بـ "1750" مهمة خلال شهر يونيو الماضي.

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