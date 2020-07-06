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المالية والإمداد تفتتح دورة تدريبية بعنوان "كشف التزييف والتزوير"

06 تموز / يوليو 2020 11:35

المالية والإمداد تفتتح دورة تدريبية بعنوان "كشف التزييف والتزوير"
المالية والإمداد تفتتح دورة تدريبية بعنوان

غزة- الرأي

افتتحت وحدة التخطيط والتطوير في المديرية العامة للشؤون المالية والإمداد بوزارة الداخلية، أمس الأحد، دورة تدريبية بعنوان "كشف التزييف والتزوير" لأفراد الوحدة.

ورحب مدير وحدة التخطيط والتطوير المقدم تامر معروف بالمشاركين في الدورة، مؤكداً أن الوحدة تسعى من أجل الارتقاء بالأداء المهني للموظفين.

بدوره، أوضح رئيس قسم التدريب الرائد محمد شعبان أن الدورة تختص بالشق المالي والقانوني، وتهدف إلى تنمية معارف المتدربين وصقل مهاراتهم بما يتعلق بتزوير المستندات المالية والقانونية، فضلاً عن الكشف عن العملات النقدية المزورة لتلاشي الوقوع في فخاخ المزورين".

وأشار إلى أن المدرب يوسف الرنتيسي الخبير في الأدلة الجنائية سيُناقش عدداً من المحاور خلال الدورة التدريبية، منها: تعريف عام بالعلوم الجنائية وعلم التزوير والتزييف، وإعطاء مقدمة في علم الخطوط وفحص التواقيع، والعملات المزورة والمستندات المزيفة، مشيراً إلى أنه سيتم تدريب المشاركين بطرق عملية للكشف بواسطة الأجهزة والعين المجردة.

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