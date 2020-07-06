اللجنة القانونية في التشريعي تستقبل وفداً من هيئة القضاء العسكري

غزة- الرأي

استقبلت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، وفداً من هيئة القضاء العسكري بمقر المجلس بغزة، حيث كان استقبال الوفد، رئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول، وعضو اللجنة النائب يونس الأسطل.

وترأس وفد الهيئة الذي ضم عدداً من أعضاء والعاملين في هيئة القضاء العسكري العميد أيمن نوفل رئيس هيئة القضاء العسكري.

ووضع رئيس الهيئة؛ اللجنة القانونية في صورة الأوضاع في الهيئة وسبل العمل وتطويره بما يقدم أفضل خدمة ممكنة للمجتمع، خاصة فيما يتعلق باستتباب الأمن وحفظ السلم المجتمعي.

وعرض على اللجنة القانونية مجموعة من الإشكالات التي تواجه هيئة القضاء العسكري خاصة في مواد بعض القوانين ذات العلاقة بإعمال الهيئة والتي تحتاج لتعديل وفق القانون، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خاصة المجلس التشريعي.

وأشادت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بعمل وأداء هيئة القضاء العسكري، مؤكدة أنها مستعدة دوماً للتعاون مع كافة الجهات لتطوير عمل القضاء بشكل عام في فلسطين خاصة فيما يتعلق بتطوير القوانين لتتناسب مع الحالة القائمة التي يمر بها القضاء العسكري.

وشددت اللجنة على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات القانونية السليمة لعمليات التوقيف والتحقيق والمحاكمات، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بالمساواة في الأحكام المتعلقة بالقضايا.

