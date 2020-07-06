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الكتلة الإسلامية تختتم فعاليات تحدي المواهب الطلابية

06 تموز / يوليو 2020 12:17

الكتلة الإسلامية تختتم فعاليات تحدي المواهب الطلابية
الكتلة الإسلامية تختتم فعاليات تحدي المواهب الطلابية

غزة- الرأي

اختتمت الكتلة الإسلامية في قطاع غزة، فعاليات مسابقة تحدي المواهب الطلابية، والذي شارك فيه عدد كبير من الطلاب على مستوى كافة المراحل الطلابية  ومن كافة مناطق قطاع غزة.

 

وفي حديث خاص مع  أ. سعيد اللقطة مدير المكتب الإعلامي للكتلة الإسلامية قال:" اطلقنا مشروع تحدي المواهب مطلع شهر أبريل الماضي، وبلغ عدد المتأهلين إلى المرحلة الثانية من التحدي 150 طالب من مختلف المراحل العمرية"، وأفاد اللقطة أن هذا العدد من الطلاب دخل في مراحل التحكيم المتقدمة حتى وصل العدد إلى 10 مشاركات لكل موهبة من مواهب التحدي وهي ( تلاوة القرآن الكريم و النشيد العذب إلقاء الشعر) أي بواقع 30 متسابق.

 

وأضاف اللقطة بأن المرحلة الأخيرة من التحدي كانت مقسمة إلى 30% تصويت إلكتروني و 70% للجنة التحكيم التي تشكلت من أصحاب الاختصاص وكانت بعضوية من وزارة الأوقاف والشئون الدينية ورابطة الأدباء والكتاب ورابطة الفنانين، وقال" في هذه المرحلة وصلنا إلى أن الفائزين من ال30 طالب هم 10، علمًا بان هذه المرحلة كانت في درجة من الصعوبة ذلك لأن المتسابقين كانوا متقاربين كثيرا والتنافس بينهم شديد".

 

وشكر اللقطة قناة الأقصى الفضائية على الرعاية الإعلامية للحفل الختامي الذي تم بثه كحلقة خاصة على شاشات الفضائية، وهنأ الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى.

 

وذكر بأن الكتلة الإسلامية تنفذ في كل عام مشروع المواهب الطلابية في المدارس والجامعات، إلا أنه خلال جائحة كورونا اضطرت للعمل على تطبيق الخطوات السليمة في التباعد الاجتماعي مع الحفاظ على اكتشاف هذه المواهب فنفذت البرنامج في إطار المشاركات الإلكترونية.

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الكتلة الإسلامية تختتم فعاليات تحدي المواهب الطلابية

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