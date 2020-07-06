وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بصدد تفعيل خدمة التطبيب عن بعد وكالة الرأي الفلسطينية الكتلة الإسلامية تختتم فعاليات تحدي المواهب الطلابية وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة القانونية في التشريعي تستقبل وفداً من هيئة القضاء العسكري وكالة الرأي الفلسطينية هنية يهنئ الرئيس الجزائري بذكرى الاستقلال الـ 58 وكالة الرأي الفلسطينية المالية والإمداد تفتتح دورة تدريبية بعنوان "كشف التزييف والتزوير" وكالة الرأي الفلسطينية 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية والقدس وكالة الرأي الفلسطينية شرطة الشمال تنفذ 7 ألاف مهمة خلال يونيو الماضي وكالة الرأي الفلسطينية العشائر والإصلاح برفح تنـــــجز "187" قضية خلال يونيو وكالة الرأي الفلسطينية مناورة لجيش الاحتلال في غلاف غزة وكالة الرأي الفلسطينية داخلية الشمال تُنجز قرابة 6 ألاف معاملة خلال يونيو
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة بصدد تفعيل خدمة التطبيب عن بعد

06 تموز / يوليو 2020 12:50

الصحة بصدد تفعيل خدمة التطبيب عن بعد
الصحة بصدد تفعيل خدمة التطبيب عن بعد

غزة- الرأي

أصدر وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش،  قراراً بتشكيل لجنة خدمات التطبيب عن بعد ( Telemedicine)، برئاسة م.علاء الشرفا مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات وأعضاء مشتركين من إدارتين الرعاية الاولية والمستشفيات يكون مهامها تحديد الخدمات الطبية والعلاجية والاستشارية التي يمكن تقديمها للمرضى والمواطنين عبر خدمة التطبيب عن بعد في وزارة الصحة .

ويأتي ذلك، في اطار سعي وزارة الصحة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في تطوير خدمات التطبيب عن بعد وتطوير العملية التدريبية والتعليمية بشكل منهجي ورؤية واضحة لتتبنى خدمات التعليم والتدريب الالكتروني .

وفي سياق متصل، تم تشكيل لجنة أخرى لتدعيم التدريب والتعليم الالكتروني برئاسة م.علاء الشرفا مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات وتضم في عضويتها مدراء ذات خبرة وكفاءة في مجال الحاسوب والتنمية يكون مهامها وضع رؤية تقنية فنية للتدريب والتعليم الالكتروني واستخدام أساليب التطوير المهني التي تلبي المتطلبات والمعايير العالمية للقوى العاملة في القطاع الصحي.

وبدورة أثنى م.أسامة قاسم الوكيل المساعد في وزارة الصحة على هذه الخطوة وثمن دور عطوفة وكيل الوزارة بالمتابعة والتوجيه للوصول إلى الأهداف الرئيسية للوزارة و تحقيق المهام التي كلفت بها اللجان وفقا للقرار ؛ والارتقاء بعملية التدريب والتعليم الالكتروني في وزارة الصحة .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تختتم فعاليات تحدي المواهب الطلابية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟