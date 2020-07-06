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مستشفى العيون يجري نحو 730 عملية جراحية منذ بداية 2020

06 تموز / يوليو 2020 12:54

مستشفى العيون يجري نحو 730 عملية جراحية خلال النصف الأول من العام 2020
مستشفى العيون يجري نحو 730 عملية جراحية خلال النصف الأول من العام 2020

غزة- الرأي

تمكن الفريق الطبي الجراحي بمستشفى العيون بمدينة غزة، من إجراء نحو 730 عملية جراحية خلال النصف الأول من العام الجاري 2020 منها أكثر من 50 عملية وصفت بأنها ذات مهارة عالية.

وذكر تقرير صادر عن المستشفى اليوم الإثنين، أن من بين العمليات أكثر من 70 عملية كبرى فيما بلغ اجمالي العمليات المتوسطة قرابة الـ (300) عملية وبلغ عدد العمليات الصغرى 315 عملية.

وتستمر وزارة الصحة في قطاع غزة في تقديم خدماتها الطبية الجراحية و الاعتيادية، إلى جانب جهودها في الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، إذ سجل القطاع نجاحات طبية ونوعية، على الرغم من ما يواجهه من حصار يلقي بظلاله الثقيلة منذ أكثر من 14 عاماً على المرافق الصحية.

 

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