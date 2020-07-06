" الكرد": نتبع أحدث بروتوكولات الصحة الإنجابية للحفاظ على الأمهات ومواليدهن

غزة- الرأي

أكد رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة وفيات الأمومة د. عبد الرزاق الكرد أن وزارة الصحة شكلت لجنة وطنية عليا لمتابعة البرامج المتعلقة بالصحة الإنجابية ووفيات الأمهات، إضافة إلى استمرارية التدريب والدورات للطواقم الطبية والقابلات والتطور المستمر في اتباع أحدث البروتوكولات، وأهمها تحديثات بروتوكولات النزيف ونقل الدم، وإعطاء الجرعات الوقائية لمنع حدوث الجلطات الوريدية التي تسبب وفيات الأمومة.

ولفت د. الكرد أن الوزارة اتبعت بروتوكول خاص للتعامل مع السيدات الحوامل ومرحلة الولادة، ومرحلة ما بعد الولادة في الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا"، والحالات المصابة، ومشيرا إلى تطوير خدمات الولادات بتدعيمها بالحضانات الخاصة بالمواليد وخاصة في حالات الولادة العاجلة والتي يصاحبها تخوف على المواليد الذين يحتاجون الى وجود حاضنات لرعايتهم.

يذكر أن نسبة السيدات اللواتي ولدن في مستشفيات وزارة الصحة خلال العام الماضي 2019 بلغت نحو 69% حالة ولادة من إجمالي الولادات في المستشفيات والمراكز الخاصة.