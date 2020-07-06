وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: جهود كبيرة ومتطورة لتقديم الرعاية الأولية للحيوانات المنزلية الأليفة وكالة الرأي الفلسطينية " الكرد": نتبع أحدث بروتوكولات الصحة الإنجابية للحفاظ على الأمهات ومواليدهن وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تنفذ دورة ارشادية لمزارعي الجوافة في "المواصي" وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تنظم جولة ميدانية على محلات بيع المبيدات والبذور وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى العيون يجري نحو 730 عملية جراحية منذ بداية 2020 وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بصدد تفعيل خدمة التطبيب عن بعد وكالة الرأي الفلسطينية الكتلة الإسلامية تختتم فعاليات تحدي المواهب الطلابية وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة القانونية في التشريعي تستقبل وفداً من هيئة القضاء العسكري وكالة الرأي الفلسطينية هنية يهنئ الرئيس الجزائري بذكرى الاستقلال الـ 58 وكالة الرأي الفلسطينية المالية والإمداد تفتتح دورة تدريبية بعنوان "كشف التزييف والتزوير"
أخبار » الأخبار الحكومية

" الكرد": نتبع أحدث بروتوكولات الصحة الإنجابية للحفاظ على الأمهات ومواليدهن

06 تموز / يوليو 2020 01:16

" الكرد": نتبع أحدث بروتوكولات الصحة الإنجابية للحفاظ على الأمهات ومواليدهن - صورة من الارشيف

غزة- الرأي

أكد رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة وفيات الأمومة د. عبد الرزاق الكرد أن وزارة الصحة شكلت لجنة وطنية عليا لمتابعة البرامج المتعلقة بالصحة الإنجابية ووفيات الأمهات، إضافة إلى استمرارية التدريب والدورات للطواقم الطبية والقابلات والتطور المستمر في اتباع أحدث البروتوكولات، وأهمها تحديثات بروتوكولات النزيف ونقل الدم، وإعطاء الجرعات الوقائية لمنع حدوث الجلطات الوريدية التي تسبب وفيات الأمومة.

ولفت د. الكرد أن الوزارة اتبعت بروتوكول خاص للتعامل مع السيدات الحوامل ومرحلة الولادة، ومرحلة ما بعد الولادة في الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا"، والحالات المصابة، ومشيرا إلى تطوير خدمات الولادات بتدعيمها بالحضانات الخاصة بالمواليد وخاصة في حالات الولادة العاجلة والتي يصاحبها تخوف على المواليد الذين يحتاجون الى وجود حاضنات لرعايتهم.

يذكر أن نسبة السيدات اللواتي ولدن في مستشفيات وزارة الصحة خلال العام الماضي 2019 بلغت نحو 69% حالة ولادة من إجمالي الولادات في المستشفيات والمراكز الخاصة.

 

 

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تختتم فعاليات تحدي المواهب الطلابية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟