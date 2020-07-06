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الزراعة: جهود كبيرة ومتطورة لتقديم الرعاية الأولية للحيوانات المنزلية الأليفة

06 تموز / يوليو 2020 01:20

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غزة- الرأي

تقوم مديريات الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة باستقبال العشرات من المواطنين ومتابعة شكواهم والمشاكل التي تتعرض لها حيواناتهم بأنواعها المتنوعة،وتقديم الخدمة اللازمة، بشكل مجاني.

وتأتي هذه الإجراءات لنشر الوعي بأهمية الطبيب البيطري، والحث على عدم التعامل مع غير المختصين لما يتسبب في حدوث أخطاء تكون أحياناً سبباً في نفوق الحيوان.

وقال د. معتصم قدورة من الإدارة العامة للخدمات البيطرية أنه يرد الي الوزارة يوميا العديد من الحالات التى تريد مساعدة وعلاج لبعض الحيوانات المنزلية, وأكد أنه جار العمل على تطوير جودة الخدمة بمقر المختبر والعيادات البيطرية، وتجهيز الأدوات والمكان المناسب لاستقبال الحالات.

وبين أنه يتم فحص الحيوانات، وأخد الافادات بشكل دقيق من صاحبه وتقديم نصائح وإرشادات والرعاية المناسبة وتقديم وصفات علاجية، ومن ثم يتم توجيه المواطنين لاستكمال اجراءات العلاج للأطباء البيطريين المختصين العاملين في الحقل.

وذكر قدورة أنه من بين الخدمات التي يتم تقديمها للحيوانات الأليفة هو تطعيم داء الكلب ( Rabies) والذي يحمي من الاصابة بأحد الأمراض المشتركة القاتلة التي تنتقل من الإنسان للحيوان بواسطة التعرض للعض من حيوان مصاب.

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