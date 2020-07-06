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صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة غدًا الثلاثاء

06 تموز / يوليو 2020 01:25

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عن صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة غدًا الثلاثاء عبر فروع بنك البريد.

 ودعت الوزارة في تصريح لوكالة "الرأي" المستفيدين إلى الإلتزام بآلية الصرف حسب الأحرف الأبجدية.

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