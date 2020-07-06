التعليم تناقش مشروع موائمة رياض الأطفال

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم العالي، لقاء مع مؤسسة الإنسانية والدمج الفرنسية HI لمناقشة مشروع موائمة رياض الأطفال” التعليم الجامع”.

وحضر اللقاء مدير عام التعليم العام د. محمد صيام، ومدير دائرة التعليم الخاص أ. فاطمة الخالدي، ومشرفة رياض الأطفال أ. فاتن اللداوي، ومن إدارة التخطيط مدير المشاريع أ. محمد نصار، وأ. صفاء أبو رحمة، وحضور منسقة مكتب مؤسسة الإنسانية السيدة كارولين دويدر ومدير البرامج أ.شرف الفقعاوي.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على بدء تنفيذ المشروع بترشيح 8 رياض بقطاع غزة لتنفيذ المشروع بهدف تعزيز دمج الأطفال ذوي الإعاقة والوصول إلى تعليم جامع يراعي النوع الاجتماعي والإعاقة.

وتم الاتفاق على أهمية التعاون المستمر من أجل دعم وتقديم الخدمة لأطفالنا داخل الرياض.