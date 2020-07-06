وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: جهود كبيرة ومتطورة لتقديم الرعاية الأولية للحيوانات المنزلية الأليفة وكالة الرأي الفلسطينية " الكرد": نتبع أحدث بروتوكولات الصحة الإنجابية للحفاظ على الأمهات ومواليدهن وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تنفذ دورة ارشادية لمزارعي الجوافة في "المواصي" وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تنظم جولة ميدانية على محلات بيع المبيدات والبذور وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى العيون يجري نحو 730 عملية جراحية منذ بداية 2020 وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بصدد تفعيل خدمة التطبيب عن بعد وكالة الرأي الفلسطينية الكتلة الإسلامية تختتم فعاليات تحدي المواهب الطلابية وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة القانونية في التشريعي تستقبل وفداً من هيئة القضاء العسكري وكالة الرأي الفلسطينية هنية يهنئ الرئيس الجزائري بذكرى الاستقلال الـ 58 وكالة الرأي الفلسطينية المالية والإمداد تفتتح دورة تدريبية بعنوان "كشف التزييف والتزوير"
أخبار » الأخبار الحكومية

بالتعاون مع مؤسسة الإنسانية والدمج الفرنسية

التعليم تناقش مشروع موائمة رياض الأطفال

06 تموز / يوليو 2020 01:25

التعليم تناقش مشروع موائمة رياض الأطفال
التعليم تناقش مشروع موائمة رياض الأطفال

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم العالي،  لقاء مع مؤسسة الإنسانية والدمج الفرنسية HI لمناقشة مشروع موائمة رياض الأطفال” التعليم الجامع”.

وحضر اللقاء مدير عام التعليم العام د. محمد صيام، ومدير دائرة التعليم الخاص أ. فاطمة الخالدي، ومشرفة رياض الأطفال أ. فاتن اللداوي، ومن إدارة التخطيط مدير المشاريع أ. محمد نصار، وأ. صفاء أبو رحمة، وحضور منسقة مكتب مؤسسة الإنسانية السيدة كارولين دويدر ومدير البرامج أ.شرف الفقعاوي.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على بدء تنفيذ المشروع بترشيح 8 رياض بقطاع غزة لتنفيذ المشروع بهدف تعزيز دمج الأطفال ذوي الإعاقة والوصول إلى تعليم جامع يراعي النوع الاجتماعي والإعاقة.

وتم الاتفاق على أهمية التعاون المستمر من أجل دعم وتقديم الخدمة لأطفالنا داخل الرياض.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تختتم فعاليات تحدي المواهب الطلابية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟