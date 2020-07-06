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مدير تعليم رفح يعزز التعاون المشترك مع جامعة فلسطين

06 تموز / يوليو 2020 01:32

مدير تعليم رفح يعزز التعاون المشترك مع جامعة فلسطين
مدير تعليم رفح يعزز التعاون المشترك مع جامعة فلسطين

رفح- الرأي

زار صباح اليوم الاثنين، مدير التربية والتعليم أشرف عابدين رئيس جامعة فلسطين أ.د جبر الداعور، بحضور مدير الدائرة الإدارية سمير الحوراني .

ورحب رئيس الجامعة بوفد تعليم رفح، معرباً عن سعادته البالغة بزيارة قادة تربويين لصرح الجامعة ، واثني على دور المديرية بخدمة الطلبة.

وبدوره شدد عابدين على أهمية التعاون بين مديرية تعليم رفح وجامعة فلسطين وأن هذا التعاون ليس وليد اليوم، وهو تعاون قديم وجديد ومستمر ومتنوع لما فيه خدمة أبنائنا طلبة المدارس والجامعات .

وقد تناول الطرفان العديد من القضايا المشتركة وعلى رأسها تكريم طلبة الثانوية العامة .

وفي نهاية اللقاء قدم مدير التعليم درع الشكر والتقدير لرئيس الجامعة بجهوده في خدمة المسيرة التعليمية وتهنئة بمنصبه الجديد كرئيس للجامعة .

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