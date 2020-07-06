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تعليم شرق خان يونس تعزز تعاونها مع الكلية الجامعية للعلوم و التكنولوجيا

06 تموز / يوليو 2020 01:46

تعليم شرق خان يونس تعزز تعاونها مع الكلية الجامعية للعلوم و التكنولوجيا
تعليم شرق خان يونس تعزز تعاونها مع الكلية الجامعية للعلوم و التكنولوجيا

خان يونس- الرأي

زار مدير تعليم شرق خان يونس، سعيد قديح برفقة عدد من رؤساء الأقسام الكلية الجامعية للعلوم و التكنولوجيا.

و كان في استقبالهم عميد الكلية الجامعية د. أحمد أبو شنب ، ود. سعد الدين البلتاجي نائب العميد للشؤون الإدارية والمالية، ود. هشام أبو عمرة نائب العميد لشؤون التخطيط و التطوير، و م. نبيل عابد رئيس مركز الحاسوب، وم. أكرم الطاهر رئيس قسم العلاقات العامة .

وتأتي الزيارة في إطار التنسيق بين المديرية و الكلية الجامعية والتعاون المشترك بما يخدم التكامل بين التعليم العام و الجامعي.

وشكر قديح عميد الكلية الجامعية على حفاوة الاستقبال وعلى تعاونه الدائم مع مديرية شرق خان يونس في مجالات تخدم المعلمين والطلبة .

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