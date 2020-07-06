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طالبت الصحة والجهات الحكومية بمزيد من العمل

حماس تدعو شعبنا إلى الالتزام بإجراءات الوقاية للحد من انتشار كورونا

06 تموز / يوليو 2020 01:53

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غزة- الرأي

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جماهير شعبنا إلى الالتزام التام بالإجراءات الوقائية، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر من الإصابة بفيروس كورونا، وللحد من انتشاره.

وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم الاثنين، إنها تتابع تطورات الوضع الصحي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، إذ ينتشر وباء كورونا بشكل متسارع يدعو إلى القلق على سلامة شعبنا وعلى فاعلية منظومة حمايته من الوباء الخطير.

ودعت جماهير شعبنا إلى أخذ كل التعليمات والتوصيات الصادرة عن الجهات الصحية والرسمية المختلفة على محمل الجد وعدم التهاون.

وطالبت الحركة وزارة الصحة في رام الله وجميع الجهات الحكومية المختلفة للمزيد من العمل والاجتهاد، وتجاوز أي إهمال أو تقصير في حماية شعبنا، مع ما يلزم ذلك من متابعة ومحاسبة وتخصيص ميزانيات، وتوفير كوادر وأطقم إضافية.

وتوجهت بالتحية الخالصة لشعبنا الصابر في الضفة والقدس، معربة عن تضامها الكامل مع الأهالي، سائلةً الله الرحمة لمن قضى نحبه جرّاء الوباء، والسلامة للمصابين ولشعبنا جميعًا.

ونوهت إلى حماية شعبنا من الوباء أمانة شرعية وواجب وطني في رقابنا جميعًا، وهي أيضًا مسؤولية جماعية تشترك فيها كل الجهات الرسمية والأهلية والشعبية.

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