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جراحة القلب بمستشفى غزة الاوروبي يسجل تقدماً نوعياً للمرضى

06 تموز / يوليو 2020 02:08

جراحة القلب بمستشفى غزة الاوروبي يسجل تقدماً نوعياً للمرضى
جراحة القلب بمستشفى غزة الاوروبي يسجل تقدماً نوعياً للمرضى

غزة- الرأي

سجل مركز جراحة القلب بمستشفى غزة الأوروبي،  تقدماً نوعياً في التعامل مع الحالات المرضية التي تحتاج لعمليات جراحة القلب ولا سيما من فئة كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 70 عاماً، وكانت الطواقم العاملة بالمركز قد أجرت مؤخراً عملية قلب مفتوح لمسنة تبلغ من العمر 84 عام، وقد تكللت العملية بالنجاح.

وفيما يتعلق بالعمليات التي يجريها المركز، فقد أكد استشاري ورئيس مركز جراحة القلب د. محمد نصار، أن جراحة القلب ينجز من 7 إلى 8 عمليات أسبوعياً، وهو عدد يعتبر مميزاً في ظل الظروف والأزمات الحالية. وأشار د. نصار إلى أن العمليات الخاصة بالصمامات للمرضى كبار السن، أو للحالات المتأخرة تكون ذات طبيعة معقدة، ولكن -بفضل الله- يوفق الطاقم في إجراء الجراحات اللازمة له بنجاح.

وأوضح د. نصار أن العمليات التي تجرى بالمركز تعد نوعية فمنها الصعبة جداً والمعقدة، ومنها التي تحتاج لمهارة خاصة مثل تلك المتعلقة بالشريان الأبهر واستبداله بالكامل، مضيفاً: “يضاف الى ذلك العمليات التي يتم إجرائها للمرة الثانية، فتعتبر ذات خطورة عالية نظراً لوجود التصاقات شديدة ناتجة عن العملية الأولى ” ومن ضمن العمليات أيضاً جراحة الشرايين التاجية، وتلك الحالات التي تحتاج إلى تدخل سريع فهي تعتبر عمليات إنقاذ حياة وتتم بالتعاون المشترك مع مركز القلب والقسطرة القلبية.

وأثنى د. نصار على جهود العاملين بمختلف تخصصاتهم قائلاً: ” كل ما وصلنا إليه من انجاز وتقدم فهو نتيجة للتعاون والعمل بين فريق القلب، والذين يعملون وكأنهم يد واحدة، فالعمل ليس لشخص واحد بل لفريق متنوع ومتميز “.

ويذكر أن نسبة النجاح للعمليات في المركز تتجاوز النسب العالمية وتصل إلى 98%، أما معدل الوفيات فقد شهد انخفاضاً، إذ أنها باتت لا تتجاوز 1%، ويعود ذلك إلى زيادة مهارة وكفاءة الأطباء وكذلك خبرة الطواقم التمريضية والفنية العاملة.

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