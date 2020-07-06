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التنمية الاجتماعية والصليب الأحمر يوقعان اتفاقية تدريب السجناء

06 تموز / يوليو 2020 02:12

التنمية الاجتماعية والصليب الأحمر يوقعان اتفاقية تدريب السجناء
التنمية الاجتماعية والصليب الأحمر يوقعان اتفاقية تدريب السجناء

غزة- الرأي

وقعت وزارة التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتنفيذ مشروع تدريب مجموعة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل (دورة إعداد مدرب مهني) .


وأكّد الدكتور غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار خدمات التنمية وتطوير القدرات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية للمجتمع المحلي من خلال مراكز الرعاية الاجتماعية للتدريب المهني.

وأثنى حمد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في رعاية سجناء مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال المشاريع المهنية والتنموية التي تقدمها.

من جانبه نوه الدكتور محمد العرعير مدير عام الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والتأهيل بوزارة التنمية الاجتماعية إلى أهمية هذه الدورات في تعديل سلوك النزلاء وتوفير مصدر دخل لهم من خلال اتقان مهنة تمكنهم من الاندماج في سوق العمل فور انتهاء محكوميتهم.

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