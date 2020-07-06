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التنمية الاجتماعية تستكمل إعداد نماذج تحويل موحدة لخدمة النساء المعنفات

06 تموز / يوليو 2020 02:18

التنمية الاجتماعية تستكمل إعداد نماذج تحويل موحدة للنساء الناجيات من العنف
التنمية الاجتماعية تستكمل إعداد نماذج تحويل موحدة للنساء الناجيات من العنف

غزة- الرأي

التقت وحدة شئون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية ممثلة أ. اعتدال قنيطة رئيسة الوحدة و م. مروة الشيخ خليل، مع أ. عبد المتعم الطهراوي الخبير المسئول عن إعداد دليل (إجراءات العمل الموحد وادارة الحالة للنساء والفتيات الناجيات من العنف) و أ. مريم شقورة مدير برنامج شؤون المرأة لجمعية الهلال الأحمر.

ويأتي ذلك  لمناقشة نماذج تحويل موحدة لمقدمي الخدمات للنساء الناجيات من العنف ، وإجراءات ومسارات التحويل والتشبيك بين مقدمي هذه الخدمات، والاتفاق على اعتماد نماذج تحويل موحدة بين كافة الوزارات والمؤسسات الاهلية التي تقدم خدمات للنساء الناجيات من العنف، قبل اعتمادها من قبل الأمانة العامة في المحافظات الجنوبية.

التنمية الاجتماعية تستكمل إعداد نماذج تحويل موحدة للنساء الناجيات من العنف 107089995_877915476029434_9021853367719475052_o
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