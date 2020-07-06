الاحتلال يخطر بهدم 30 منزلا ومنشأة بالعيسوية في القدس

الضفة المحتلة-الرأي:

أخطرت سلطات الاحتلال، اليوم الاثنين، بهدم 30 منزلا ومنشأة في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وقال عضو لجنة "متابعة العيسوية" "محمد أبو الحمص"، "إن طواقم تابعة لبلدية الاحتلال بالقدس، وزعت عشرات الاخطارات بالهدم على منشآت ومنازل للمقدسيين في مختلف احياء البلدة، عرف منها منزل شقيق الأسير سامر العيساوي رأفت العيساوي الذي هدمت جرافات الاحتلال منزله عام 2013".

وأضاف، "إن طواقم البلدية صورت عددا من المنشآت والمنازل بعد اقتحامها، منها ما هو قيد الإنشاء والآخر مأهول".

وتتعرض العيسوية إلى حملة انتهاكات ممنهجة من القمع والتنكيل، ويحرم الاحتلال اهاليها من التوسع العمراني في أراضيهم.