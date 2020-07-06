الخامنئي في رسالة لهنيّة: إيران لن تدخر جهدًا لدعم الشعب الفلسطيني

وكالات-الرأي:

أكد سماحة الإمام السيد علي الخامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية أن "المحافظة على الوعي والوحدة بين الشعب الفلسطيني وفصائله له دور مؤثر في إفشال خطط العدو"، مشددًا على أنّ إيران "لن تدخر جهدًا لدعم الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه".

وفي رسالة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة، حول آخر التطورات في فلسطين المحتلة، أكد سماحته أنّ الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة "بحكم واجبها الديني والإنساني لن تدخر جهدًا لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم في استعادة حقوقه ودفع شر الكيان الصهيوني".

وشدد الإمام الخامنئي على أنّ "المحافظة على الوعي والوحدة والتلاحم بين الشعب الفلسطيني وفصائله، له دور مؤثر في إفشال خطط العدو"، مشيرًا إلى أن "تيّار المقاومة والشعب الفلسطيني الشجاع قد تجاوزا التهديد وترغيب العدو، بفضل منطق العقل والخبرة".

ولفت سماحته إلى أن العدو بـ"استراتيجيته التوسعيّة يحاول تضييع الحقوق المشروعة للفلسطينيين عبر خديعة المفاوضات، وخطة السلام، والضغط الاقتصادي، والحصار".

وقدّم الإمام الخامنئي امتنانه للمجاهدين "كون حركة المقاومة الفلسطينيّة قد هيأت بجهادها موجبات ضعف أميركا والكيان الصهيوني".

ويشار إلى أن رسالة الإمام الخامنئي تأتي ردًا على رسالة وصلته من رئيس الحركة حول آخر التطورات على الساحة الفلسطينيّة، وفي سياق المخطط الصهيوني لضمّ أجزاء من الضفة الغربيّة المحتلّة، ومع تعرض قطاع غزة المحاصر لقصف إسرائيليّ مساء أمس الأحد.