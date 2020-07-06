مستوطنون ينصبون خيمة في أراض ببلدة بتير غرب بيت لحم

الضفة المحتلة-الرأي:

نصب مستوطنون، اليوم الاثنين، خيمة في أراض ببلدة بتير غرب بيت لحم المحتلة.

وقال رئيس بلدية بتير تيسير قطوش، "إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقة "الخمار" شرق البلدة ونصبت خيمة فيها".

وأشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي ينصب فيها المستوطنون خيمتهم في هذا الموقع في غضون أقل من أسبوع، وأن مواطنين من البلدة كانوا تصدوا لهم يوم الجمعة الماضي، بعد نصبهم لخيمة في نفس الأرض وأحاطوها بأسلاك، قبل أن يتم طردهم .

وأوضح قطوش أن منطقة "الخمار" واحدة من المناطق المستهدفة وتتعرض لاعتداءات متكررة من المستوطنين، حيث سبق وأن شقوا عام 2018 طريقا استيطانية فيها ونصبوا خيمة، مؤكدا أن المنطقة تعد متنفس البلدة الوحيد من حيث التوسع العمراني.