النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2553) الثلاثاء7/7/2020
أخبار فلسطينية
- الحكومة الفلسطينية تطالب إسرائيل بإغلاق المعابر لمكافحة كوروناا
- وزير الخارجية الفلسطيني: على المجتمع الدولي انتهاج آلية عقوبات ومقاطعة وعزل لإسرائيل
- والاجمالي يقارب5 آلاف حالة وفاة و64 إصابة جديدة بـ "كورونا" في الضفة والقدس
- إسرائيل تعتزم هدم 30 منزلا ومنشأة فلسطينية بالعيسوية شمال القدس
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أخبار إسرائيلية
- كاتب إسرائيلي يدعو رئيسا سابقا لـ”الشاباك” لـ”غسل أقدام الفلسطينيين” كاعتذار حقيقي عن الاحتلال
- نتنياهو ينتظر قرار الضم من واشنطن: تشاؤم وتشكيك... وتجاذبات داخلية
- الحكومة الإسرائيلية بصدد إعادة إغلاق أنشطة الترفيه والمطاعم
- ليبرمان يرد صحافي إسرائيلي: تعاقب وزراء الجيش وتهديداتهم لم يغير غزة
- «إسرائيل» تتخوف من عقوبات أوروبية وتوتر مع الأردن
الاخبار الدولية
الاخبارالعربية
- السعودية تعلن بروتوكولات صحية لمنع انتشار كورونا خلال الحج
- وزارة الحج والعمرة السعودية :70% لغير السعوديين المقيمين بالمملكة هذا الموسم
- تونس: قرار رئاسي بمنح الجنسية التونسية لـ 34 فلسطينيا
- مصر والسعودية والإمارات لإسرائيل: سنعارض الضم بحال خروج الجماهير للشوارع
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- فصائل فلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية استشهاد الأسير الغرابلي
- إسرائيل تعتزم هدم 30 منزلا ومنشأة فلسطينية بالعيسوية شمال القدس
- كاتب إسرائيلي يدعو رئيسا سابقا لـ”الشاباك” لـ”غسل أقدام الفلسطينيين” كاعتذار حقيقي عن الاحتلال
- “كورونا” يزيد آلام الخليل.. تسجيل حالات وفاة وعشرات الإصابات الجديدة ودعوات حكومية للمواطنين…
- فلسطينيون ينددون بالاستيطان شمالي الضفة
- قوات الاحتلال تشن اعتقالات وتستولي على معدات زراعية وسكان الضفة يتصدون بمواجهات شعبية
- 269 انتهاكا إسرائيليا ضد الصحافيين الفلسطينيين خلال النصف الأول من العام
- جيش الاحتلال يحذر حماس من إطلاق الصواريخ ويشن سلسلة غارات ضد مواقع المقاومة
الشرق الأوسط
- غارات إسرائيلية على غزة رداً على قصف صاروخي من القطا
- الحكومة الفلسطينية تطالب إسرائيل بإغلاق المعابر لمكافحة كوروناا
الخليج الإماراتية
- «إسرائيل» تتخوف من عقوبات أوروبية وتوتر مع الأردن
- فلسطين تمدد حالة الطوارىء للمرة الخامسة لمواجهة «كورونا
الشروق المصرية
- إسرائيل تعيد فرض تدابير صارمة وسط ارتفاع حالات الإصابة بكورونا
- وزارة الحج والعمرة السعودية :70% لغير السعوديين المقيمين بالمملكة هذا الموسم
الاهرام المصرية
·مستوطنون يهود يقتحمون أراض ببلدة غرب بيت لحم بالضفة الغربية
·وزير الخارجية الفلسطيني: على المجتمع الدولي انتهاج آلية عقوبات ومقاطعة وعزل لإسرائيل
·الاحتلال الإسرائيلي يخطر الفلسطينين بهدم 30 منزلا ومنشأة في بلدة العيسوية بالقدس
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الغد الأردنية
·فلسطين: ارتفاع وفيات كورونا إلى 21.. والإصابات 4786
·السعودية تعلن بروتوكولات صحية لمنع انتشار كورونا خلال الحج
·أمضى 26 سنة في سجون الاحتلال: استشهاد الأسير الغرابلي بسبب الإهمال الطبي…
·فلسطين: ارتفاع وفيات كورونا إلى 21.. والإصابات 4786
·
الاخبار اللبنانية
·نتنياهو ينتظر قرار الضم من واشنطن: تشاؤم وتشكيك... وتجاذبات داخلية
الشرق القطرية
·قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على الفلسطينيين وتعتقل 4 من الضفة
·طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على غزة
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
·بدران: ننسق مع فتح لخطوات ميدانية في الضفة وغزة
·حماس تسلم حزب الله رسالةً من رئيس الحركة
·إعلان نتائج التوجيهي السبت المقبل
·الخامنئي في رسالة لهنيّة: إيران لن تدخر جهدًا لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم
·استشهاد الأسير سعدي الغرابلي في سجون الاحتلال
·حماس تدعو للالتزام بإجراءات الوقاية للحد من انتشار كورونا
·تقرير الصحفي الساعي: عشت أقسى تجربة اعتقالية في زنازين السلطة
القدس المحلية
·مصرع مواطن في حادث سير بخانيونس
·الشرطة تغلق 16 محلا وتحجز 5 مركبات لعدم الالتزام في طولكرم
·تونس: قرار رئاسي بمنح الجنسية التونسية لـ 34 فلسطينيا
·3 وفيات و649 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل
·
الحياة الجديدة
·الخارجية تؤكد استقرار حالات الوفاة في صفوف جالياتنا في العالم وارتفاع عدد
·الاحتلال يخطر بهدم 30 منزلا ومنشأة بالعيسوية في القدس
·الرئيس يهنئ رئيس جمهورية جزر القمر بعيد الاستقلال
·اتصال هاتفي بين الرئيس والمستشارة الألمانية
·في الخليل.. الطواقم الطبية تُنقذ جنيناً لمريضة مصابة بفيروس كورونا
·محافظ طولكرم يستقبل اللواء الرجوب
·الرجوب يعرب عن تضامنه مع عائلة الأسير نظمي أبو بكر
·المتحدث باسم الداخلية: الإجراءات في الخليل قد تستمر
جريدة الأيام
·مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة استيطانية على أراضي خربة احمير
·»الطبيب سميح دويك يروي تجربته عقب تعافيه من "كورونا"
·»دعوات استيطانية للاستيلاء على أراضي خربة ابزيق بذريعة حماية المواقع...
·»"الصحة" تقرر الاكتفاء بإصدار تقرير واحد يومياً حول مستجدات كورونا
·»إخطارات بهدم عشرات المنازل في العيسوية
·»استشهاد الأسير سعدي الغرابلي جراء الإهمال الطبي
·»إسرائيل تطلق قمر تجسس إلى الفضاء
·»تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا صباح اليوم
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وكالة صفا
·من قطاع غزة>>استشهاد الأسير سعدي الغرابلي في سجون الاحتلال
·طالبت بتجاوز أي إهمال في حماية شعبنا
·حماس: انتشار "كورونا" بالضفة يدعو للقلق على سلامة شعبنا
·بعد إدانته بقتل مستوطن دهسًا>>الاحتلال يحكم بالمؤبد على الأسير سحبان الطيطي من الخليل
·ليبرمان يرد صحافي إسرائيلي: تعاقب وزراء الجيش وتهديداتهم لم يغير غزة
·والاجمالي يقارب5 آلاف حالة وفاة و64 إصابة جديدة بـ "كورونا" في الضفة والقدس
·
وكالة الراي الفلسطينية
·3 وفيات و962 إصابة بـ"كورونا" لدى الاحتلال اليوم
·ثابت لـ"الرأي": إعلان نتائج التوجيهي السبت القادم
·حماس تسلم حزب الله رسالةً من رئيس الحركة إسماعيل هنية
·تقرير مبرر قسوة الأزمات بغزة لا يلغي تحريم "الانتحار"
·الاحتلال يبعد فلسطينياً عن الأقصى لمدة 6 أشهر
·تقرير ظاهرة إطلاق النار.. مآسٍ في ثنايا الأفراح
·الاحتلال يطلق قمراً اصطناعياً جديداً للتجسس
·التشريعي: تمديد عباس الطوارئ للمرة الرابعة غير دستوري
·تقرير "علي" يبصر النور مرتين !
·وزارة الأسرى: الأسير الغرابلي في وضع صحي خطير
سما نيوز
·حماس تسلم حزب الله رسالةً من هنية لـ "نصر الله" بشأن "الضم" وصفقة القرن..
·قرارات مجلس الوزراء.. الإعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة "التوجيهي"
·سياسة “أبو علي” تلحق كارثة بالطرفين".. هآرتس: لا يمكن لإسرائيل أن تقوم بليّ ذراع غزة بالقوة..!
·نتنياهو: الموجة الثانية لـ"كورونا" بدأت ونتجه مجددا للاغلاق الكامل
·رسميا.. هيئة الأسرى تعلن استـشـهاد الأسير سعدي الغرابلي من غزة داخل سجن "إيشل"
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فلسطين اليوم
·الاحتلال لا يقيم وزناً للقانون الدولي ولا يفهم إلا لغة القوة
·د. الحساينة: السلوك الإسرائيلي الوحشي تجاه أسرانا "غير أخلاقي" ويخرق المبادئ المؤسسة للقانون الدولي الإنساني
·مزارعو غزة يستعدون لموسم الأضاحي رغم كورونا .. طالع الاسعار
·مجلس الوزراء: الاعلان عن نتائج امتحان الثانوية العامة السبت المقبل
·استشهاد أسير مسن من قطاع غزة في سجون الاحتلال
·في رسالة إلى إسماعيل هنيّة:القائد الخامنئي: إيران لن تدخر جهداً لدعم الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه
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عرب 48
·الاحتلال يحكم بالسجن المؤبد على سحبان طيطي
·الأسير سعدي الغرابلي في موت سريري بسجون الاحتلال
·إخطارات بهدم 30 منزلا ومنشأةً في العيسويّة
·إدارة "إل عال" تصادق على تأميم الشركة
·تشديد القيود: إغلاق القاعات والنوادي الرياضيّة وتقييدات بدور العبادة
·كورونا بالبلاد: مضاعفة غرامة الكمامة وتعليق التسهيلات
·مصر والسعودية والإمارات لإسرائيل: سنعارض الضم بحال خروج الجماهير للشوارع
·الحكومة الإسرائيلية بصدد إعادة إغلاق أنشطة الترفيه والمطاعم
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وكالة وفا
·وزيرة الصحة: نُجري فحوصات كورونا للمشتبه بإصا ...
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