النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2553)  الثلاثاء7/7/2020

21:063 وفيات و962 إصابة بـ"كورونا" لدى الاحتلال اليوم

07:31النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2553) الثلاثاء7/7/2020

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟