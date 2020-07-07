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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2553) الثلاثاء7/7/2020

07 تموز / يوليو 2020 07:31

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2553)  الثلاثاء7/7/2020

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الاهرام المصرية

·مستوطنون يهود يقتحمون أراض ببلدة غرب بيت لحم بالضفة الغربية

·وزير الخارجية الفلسطيني: على المجتمع الدولي انتهاج آلية عقوبات ومقاطعة وعزل لإسرائيل

·الاحتلال الإسرائيلي يخطر الفلسطينين بهدم 30 منزلا ومنشأة في بلدة العيسوية بالقدس

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الغد الأردنية

·فلسطين: ارتفاع وفيات كورونا إلى 21.. والإصابات 4786

·السعودية تعلن بروتوكولات صحية لمنع انتشار كورونا خلال الحج

·أمضى 26 سنة في سجون الاحتلال: استشهاد الأسير الغرابلي بسبب الإهمال الطبي

·فلسطين: ارتفاع وفيات كورونا إلى 21.. والإصابات 4786

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·نتنياهو ينتظر قرار الضم من واشنطن: تشاؤم وتشكيك... وتجاذبات داخلية

الشرق القطرية

·قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على الفلسطينيين وتعتقل 4 من الضفة

·طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على غزة

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الصحف المحلية

 جريدة  فلسطين

·بدران: ننسق مع فتح لخطوات ميدانية في الضفة وغزة

·حماس تسلم حزب الله رسالةً من رئيس الحركة

·إعلان نتائج التوجيهي السبت المقبل

·الخامنئي في رسالة لهنيّة: إيران لن تدخر جهدًا لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم

·استشهاد الأسير سعدي الغرابلي في سجون الاحتلال

·حماس تدعو للالتزام بإجراءات الوقاية للحد من انتشار كورونا

·تقرير الصحفي الساعي: عشت أقسى تجربة اعتقالية في زنازين السلطة

القدس المحلية 

·مصرع مواطن في حادث سير بخانيونس

·الشرطة تغلق 16 محلا وتحجز 5 مركبات لعدم الالتزام في طولكرم

·تونس: قرار رئاسي بمنح الجنسية التونسية لـ 34 فلسطينيا

·3 وفيات و649 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

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الحياة الجديدة

·الخارجية تؤكد استقرار حالات الوفاة في صفوف جالياتنا في العالم وارتفاع عدد

·الاحتلال يخطر بهدم 30 منزلا ومنشأة بالعيسوية في القدس

·الرئيس يهنئ رئيس جمهورية جزر القمر بعيد الاستقلال

·اتصال هاتفي بين الرئيس والمستشارة الألمانية

·في الخليل.. الطواقم الطبية تُنقذ جنيناً لمريضة مصابة بفيروس كورونا

·محافظ طولكرم يستقبل اللواء الرجوب

·الرجوب يعرب عن تضامنه مع عائلة الأسير نظمي أبو بكر

·المتحدث باسم الداخلية: الإجراءات في الخليل قد تستمر

جريدة الأيام

·مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة استيطانية على أراضي خربة احمير

·»الطبيب سميح دويك يروي تجربته عقب تعافيه من "كورونا"

·»دعوات استيطانية للاستيلاء على أراضي خربة ابزيق بذريعة حماية المواقع...

·»"الصحة" تقرر الاكتفاء بإصدار تقرير واحد يومياً حول مستجدات كورونا

·»إخطارات بهدم عشرات المنازل في العيسوية

·»استشهاد الأسير سعدي الغرابلي جراء الإهمال الطبي

·»إسرائيل تطلق قمر تجسس إلى الفضاء

·»تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا صباح اليوم

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وكالة صفا

·من قطاع غزة>>استشهاد الأسير سعدي الغرابلي في سجون الاحتلال

·طالبت بتجاوز أي إهمال في حماية شعبنا

·حماس: انتشار "كورونا" بالضفة يدعو للقلق على سلامة شعبنا

·بعد إدانته بقتل مستوطن دهسًا>>الاحتلال يحكم بالمؤبد على الأسير سحبان الطيطي من الخليل

·ليبرمان يرد صحافي إسرائيلي: تعاقب وزراء الجيش وتهديداتهم لم يغير غزة

·والاجمالي يقارب5 آلاف حالة وفاة و64 إصابة جديدة بـ "كورونا" في الضفة والقدس

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وكالة الراي الفلسطينية

·3 وفيات و962 إصابة بـ"كورونا" لدى الاحتلال اليوم

·ثابت لـ"الرأي": إعلان نتائج التوجيهي السبت القادم

·حماس تسلم حزب الله رسالةً من رئيس الحركة إسماعيل هنية

·تقرير مبرر قسوة الأزمات بغزة لا يلغي تحريم "الانتحار"

·الاحتلال يبعد فلسطينياً عن الأقصى لمدة 6 أشهر

·تقرير ظاهرة إطلاق النار.. مآسٍ في ثنايا الأفراح

·الاحتلال يطلق قمراً اصطناعياً جديداً للتجسس

·التشريعي: تمديد عباس الطوارئ للمرة الرابعة غير دستوري

·تقرير "علي" يبصر النور مرتين !

·وزارة الأسرى: الأسير الغرابلي في وضع صحي خطير


سما نيوز

·حماس تسلم حزب الله رسالةً من هنية لـ "نصر الله" بشأن "الضم" وصفقة القرن..

·قرارات مجلس الوزراء.. الإعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة "التوجيهي"

·سياسة “أبو علي” تلحق كارثة بالطرفين".. هآرتس: لا يمكن لإسرائيل أن تقوم بليّ ذراع غزة بالقوة..!

·نتنياهو: الموجة الثانية لـ"كورونا" بدأت ونتجه مجددا للاغلاق الكامل

·رسميا.. هيئة الأسرى تعلن استـشـهاد الأسير سعدي الغرابلي من غزة داخل سجن "إيشل"

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فلسطين اليوم

·الاحتلال لا يقيم وزناً للقانون الدولي ولا يفهم إلا لغة القوة

·د. الحساينة: السلوك الإسرائيلي الوحشي تجاه أسرانا "غير أخلاقي" ويخرق المبادئ المؤسسة للقانون الدولي الإنساني

·مزارعو غزة يستعدون لموسم الأضاحي رغم كورونا .. طالع الاسعار

·مجلس الوزراء: الاعلان عن نتائج امتحان الثانوية العامة السبت المقبل

·استشهاد أسير مسن من قطاع غزة في سجون الاحتلال

·في رسالة إلى إسماعيل هنيّة:القائد الخامنئي: إيران لن تدخر جهداً لدعم الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه

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عرب  48

·الاحتلال يحكم بالسجن المؤبد على سحبان طيطي

·الأسير سعدي الغرابلي في موت سريري بسجون الاحتلال

·إخطارات بهدم 30 منزلا ومنشأةً في العيسويّة

·إدارة "إل عال" تصادق على تأميم الشركة

·تشديد القيود: إغلاق القاعات والنوادي الرياضيّة وتقييدات بدور العبادة

·كورونا بالبلاد: مضاعفة غرامة الكمامة وتعليق التسهيلات

·مصر والسعودية والإمارات لإسرائيل: سنعارض الضم بحال خروج الجماهير للشوارع

·الحكومة الإسرائيلية بصدد إعادة إغلاق أنشطة الترفيه والمطاعم

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وكالة وفا

·وزيرة الصحة: نُجري فحوصات كورونا للمشتبه بإصا ...

·الشرطة تغلق 93 محلا تجاريا وتضبط 5 مركبات لعد ...

·3 وفيات و962 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في إ ...

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·الصفدي: الصين شريك رئيسي في احلال السلام العا ...

·مصر تثمن مواقف الصين الراعية للقضية الفلسطيني

حدث في مثل هذا اليوم

6 تموز (يوليو)

·2006م مقتل جنديٍّ صهيونيّ وجرح ثلاثة آخرين برصاص قنّاصٍ فلسطيني شمال غزة.

·2006م اغتيال العالم د. حسين أبو عجوة أحد قادة "حماس" والمحاضر في جامعة الأقصى، على أيدي مسلحين في حي الشجاعية بمدينة غزة.

·2006م استشهاد ستة من مجاهدي كتائب القسام خلال التصدي للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، والشهداء هم: حسام محمود حجازي في قصفٍ صهيوني في منطقة الواحة على شاطئ بيت لاهيا، وعبد الله أبو زُمَّر، أحد أعضاء الوحدة القسّامية الخاصة في قصفٍ صهيونيّ، وأحمد محمد الخالدي ومحمد يوسف بمنطقة العطاطرة، وعبد الرحمن هاني حجازي، وأدهم صالح من حي "الصبرة" بمدينة غزة.

·1989م مجلس الأمن يطلب من إسرائيل الكف عن إبعاد المدنيين الفلسطينيين وأن تكفل عودة الذين تم إبعادهم, مجلس الأمن يصدر القرار رقم 636 الذي يطلب إلى إسرائيل أن تكفل العودة إلى الأراضي المحتلة لمن تم إبعادهم، وأن تكف عن إبعاد أي فلسطينيين مدنيين آخرين.

·1989م عملية الحافلة التي نفذها المجاهد عبد الهادي غنيم من الجهاد الإسلامي من سكان مخيم النصيرات وأدت إلى مقتل 06 إسرائيلياً وجرح 24 وحكم على المجاهد بـ 16 مؤبداً.

·1985م مصر تعيد إلى إسرائيل طائرة مدنية اخترقت المجال الجوي لمنطقة شبه جزيرة سيناء.

·1978م المقاتلات الحربية الإسرائيلية تخرق الأجواء اللبنانية فوق بيروت الغربية.

·1938م مصرع 12ممن المدنيين الفلسطينيين في حادث انفجار لغم زرعه أفراد من عصابة الأرغون الصهيونية في سوق البطيخ بمدينة حيفا ومصرع 18 فلسطينياً واثنين من اليهود في حادث انفجار لغم آخر في السوق المركزي ومواجهات عنيفة وقوية بين الفلسطينيين والصهاينة.

·1921م عصبة الأمم المتحدة تعلن مشروع الانتداب البريطانيّ على فلسطين.

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