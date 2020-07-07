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الخدمات البيطرية تلتقي بلديات خانيونس لتنظيم عمل المسالخ الموقته خلال العيد

07 تموز / يوليو 2020 08:15

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غزة-الرأي

نظمت مديرية بيطرة خان يونس و دائرة الانتاج الحيواني اجتماعا هاما مع مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية عبسان الكبيرة م.ابراهيم الشواف بحضور د.نانيس الفرا،وم.أسعد أبو طعيمة وذلك بهدف  تنظيم عمل المسالخ المؤقتة خلال فترة عيد الاضحى المبارك بما يحقق تطبيق الشروط الادارية والفنية المطلوبة للحفاظ على الصحة العامة.

ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات ستعقدها الخدمات البيطرية مع بلديات خانيونس خلال هذا الأسبوع
وكانت وزارة الزراعة شرعت في عملية تنظيم عمل المسالخ في محافظات قطاع غزة خلال فترة عيد الاضحي المبارك،وذلك لمنع الذبح العشوائي،ولدرء المكاره الصحية الناتجة عن عملية الذبح داخل المدن والمناطق الفلسطنية،
كما تم عقد ورشة عمل مشتركة مع لجان من كل من وزارة الحكم المحلي،والبلديات والمباحث الزراعية،وجرى الاتفاق على الشروط الواجب توفرها في المسالخ المراد الذبح بها خلال فترة عيد الأضحى،حيث سيتم منح تراخيص مؤقته للذبح خلال فترة عيد الأضحى المبارك

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