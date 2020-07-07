العدل تحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن وفاة الأسير الغرابلي

غزة- الرأي

حملت وزارة العدل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسير المسن سعدي الغرابلي 75 عاماً، والتى نتجت بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها إدارة السجون بحق الأسرى الفلسطينين بشكل مستمر،

وعدت الوزارة أن استمرار اعتقال أسير مسن في عقده الثامن دون أي رعاية طبية حتى وفاته بعد قضائه 26 سنة في غياهب معتقلات الاحتلال هي من أشنع الجرائم التي يمارسها أقبح احتلال باق وهو الاحتلال الإسرائيلي. و هذه الجريمة هي انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة ومبادئ حقوق الإنسان.

وأوضحت أن أعداد الأسرى الذين يستشهدون في زنازين الاحتلال نتيجة التعذيب والإهمال الطبي ونتيجة القتل المباشر في بعض الأحيان باتت في تصاعد خطير، وصاروا بالنسبة لهذا الاحتلال البغيض مجرد أرقام لا يؤبه لأحوالهم على الإطلاق.

وأشارت الي إن هذه الجرائم المستمرة والمتكررة بحق الأسرى الفلسطينيين هي بمثابة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويأتي الاستمرار فيها من قبل الاحتلال نتيجة الصمت المطبق، وتجاهل معاناة الأسرى من قبل المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وطالبت الوزارة بتشكيل لجنة تحقيق دولية لفضح جريمة الاحتلال بالتسبب المتعمد بوفاة الأسير الغرابلي، وتقديم قادته للمحاكمة أمام القضاء الدولي.

كما طالبت المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتوقف عن تجاهل المعاناة التي يتعرض لها الأسرى وعمليات القتل البطيء المستمرة بحقهم والتحرك الفوري لوقف معاناتهم.