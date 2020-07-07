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مفاجأة.. جوارديولا يعارض فكرة تعاقد مانشستر سيتي مع ميسي

07 تموز / يوليو 2020 08:17

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يعتقد خبير كرة القدم الإسباني، جراهام هانتر، أن مانشستر سيتي الإنجليزي، يمكن أن يكون لديه فرصة للتعاقد مع أسطورة كرة القدم ونادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، الصيف المقبل، ولكن في حالة واحدة فقط، وهي إذا ترك المدرب بيب جوارديولا النادي.

المعروف أن بيب جوارديولا من أكثر المدربين إعجابًا بموهبة ميسي منذ أن كان في برشلونة، ولا يزال حتى الآن يتغنى بموهبته من آن لآخر في تصريحاته الإعلامية، ودائما ما يقول عنه اللاعب الأفضل في العالم.

لماذا يرفض جوارديولا ميسي في مانشستر سيتي ؟

الخبير الاسباني صرح لموقع "تاك سبورت" الانجليزي، بأن نادي مانشستر سيتي يحاول بشتى الطرق إبعاد ليونيل ميسي عن برشلونة منذ فترة كبيرة، حيث لطالما كان الأسطورة الأرجنتيني حلمًا لإدارة السيتزنز.

ولكن في الوقت نفسه قال: "أعتقد أن جوارديولا لديه شكوك حول مدى ملائمة ميسي لخطته، بسبب مستوى الضغط والعمل بدون الكرة".

أضاف: " لقد سمح له بفعل ما يريده في برشلونة، ولكن إذا رحل جوارديولا وكان ميسي لاعبًا حراً في غضون عام، سيصبح مانشستر سيتي الأقرب لضمه".

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