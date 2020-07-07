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المباحث العامة تُوقف مواطناً أطلق النار في شجار عائلي

07 تموز / يوليو 2020 08:20

المباحث العامة تُوقف مواطناً أطلق النار في شجار عائلي
المباحث العامة تُوقف مواطناً أطلق النار في شجار عائلي

غزة- الرأي

أوقفت المباحث العامة بمدينة غزة – قسم مركز "الزيتون"، امس الإثنين، مواطناً أطلق النار خلال شجار عائلي أمس الأحد في حي الزيتون بمدينة غزة.

وقال النقيب حسن سالم رئيس قسم المباحث بالمركز، إنه بناء على ورود إشارة بوقوع مشاجرة استُخدم فيها السلاح الناري بين عائلتين في حي الزيتون أمس الأحد، تم إجراء التحريات اللازمة وتوقيف مُطلق النار الذي أقر بذلك خلال استجوابه، وهو (أ، ق) 30 عاماً.

ولفت "سالم" إلى أنه تم مصادرة السلاح المستخدم في الشجار، وهو عبارة عن قطعة سلاح آلي من نوع كلاشنكوف، ومُسدّس، مُشيراً إلى إحالة مُطلق النار إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وفي السياق أكد العقيد نهاد الجعبري مدير المباحث العامة، أن الجهات المختصة تقوم بدورها في تشديد الإجراءات بحق مُستخدمي السلاح خارج إطار القانون، وتعمل في سبيل الحد من هذا السلوك الخطير.

يذكر أن قيادة وزارة الداخلية والأمن الوطني، أصدرت تعميماً بتشديد الإجراءات ضد مطلقي النار خارج إطار القانون، حفاظاً على حالة السلم الأهلي والمجتمعي، وحماية لأرواح المواطنين.

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