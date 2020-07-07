وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس وقيادة الشرطة تبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية جمعية الإغاثة 48 تنهي استعداداتها لتنفيذ مشروع "أضاحي الخير 2020" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنفذ حملة لتشجير شارع صلاح الدين شمال المدينة وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تشارك في لقاء متخصص لإعداد استراتيجية للسلامة على الطرق وكالة الرأي الفلسطينية تركي يطير بأريكته في سماء البحر الميت وكالة الرأي الفلسطينية تحذيرات من مرض خطير ونادر يأكل أدمغة المرضى في أمريكا وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: وفاة مواطن سبعيني بـ"كورونا" في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية العثور على بقايا سلحفاة في ألمانيا: عاشت قبل 11 مليون سنة وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع طفيف على سعر العملات مقابل الشيكل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم سوراً استنادياً في قرية الولجة غرب بيت لحم
أخبار » الرياضة و الملاعب

مواجهة نارية بين آرسنال وليستر سيتي فى الدوري الإنجليزي الليلة

07 تموز / يوليو 2020 08:20

1
1

يحتضن ستاد "الإمارات" المواجهة النارية بين فريقى أرسنال وضيفه ليستر سيتى، والمقرر إقامتها التاسعة والربع من مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" الذى شهد تتويج ليفربول باللقب بشكل رسمي في وقت سابق للمرة الأولى منذ 30 عاما بعد تربعه على صدارة الترتيب.

ويحتل أرسنال المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، بينما يأتى ليستر سيتى في المركز الثالث برصيد 58 نقطة خلف فريقى ليفربول ومانشستر سيتى صاحبا المركزين الأول والثانى برصيد 89 نقطة و66 نقطة على الترتيب.

ويسعى الجانرز لمواصلة انتصاراته بعدما حقق الفوز فى مبارياته الأربع الأخيرة ثلاثة منها في البريميرليج أمام ساوثهامبتون ونورويتش سيتى وولفرهامبتون، كما تأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزى على حساب شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف.

ويأمل أرسنال فى حصد النقاط الثلاثة من مواجهة ليستر سيتى الليلة للحفاظ على آماله الضئيلة في احتلال أحد المراكز المؤهلة لدورى أبطال أوروبا، حيث علق مايكل أرتيتا مدرب الجانرز مؤخرا على إمكانية احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى للبريميرليج قائلا "ليس لدينا هامش للخطأ، قبل أسبوعين كان ذلك مستحيلا، علينا أن نتنافس مع هذه الشدة ونجعلها صعبة على المنافسين".

في المقابل، يبحث ليستر سيتى على تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على تواجده في المركز الثالث حيث يجد منافسه شرسة من تشيلسي الذى يأتي خلفه بفارق نقطة واحدة يلتقى مع كريستال بالاس في نفس الجولة في السابعة مساء اليوم.

وكان ليستر سيتى حقق الفوز في الجولة الماضية على ضيفه فريق كريستال بالاس، بثلاثية نظيفة، على ملعب "ووكرز" في لقاء شهد وصول النجم جيمى فاردى للهدف رقم 101 بالدوري الإنجليزي بعد تسجيل ثنائية.

واستعادت "الثعالب" توازنها بالفوز على كريستال بالاس بعد فشله في تحقيق أي انتصار في الجولات الثلاثة التي سبقت هذه المواجهة بالبريميرليج، حيث تعادل مع واتفورد وبرايتون وسقط أمام إيفرتون بهدفين مقابل هدف.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الإغاثة 48 تنهي استعداداتها لتنفيذ مشروع "أضاحي الخير 2020"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟