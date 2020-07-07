جول مورنينج.. العويران يسجل أفضل هدف عربي في تاريخ كأس العالم

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل النجم السعودي السابق، سعيد العويران، هدفًا لا ينسى في تاريخ الكرة العربية، والذى جاء في بطولة كأس العالم عام 1994 التي أقيمت بالمكسيك، وذلك فى شباك منتخب بلجيكا ضمن منافسات الدور الأول للبطولة.

وقع المنتخبان ضمن المجموعة السادسة، وتقابلا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، والرائع أن هذا الهدف أهدى لمنتخب الأخضر التأهل إلى دور الـ16.

جاء الهدف بعد مضي 5 دقائق فقط من بداية المباراة، حين استلم العويران الكرة من قبل منتصف الملعب، وبشجاعة كبيرة قرر الركض ناحية مرمى منتخب بلجيكا ليراوغ 4 لاعبين في طريقه قبل تسديد الكرة في الشباك، ليسجل هدف مارادوني خيالي.

تأهل المنتخب السعودي وقتها إلى دور الـ16 لكنه خرج بعد الهزيمة 3-1 من السويد، فيما خرجت بلجيكا من الدور الأول.