الدفاع المدني يفتتح دورة تدريبية للعاملين بمحطات الغاز برفح

رفح- الرأي

افتتحت إدارتي التدريب والأمن والسلامة في المديرية العامة للدفاع المدني، بالشراكة مع "مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين" في محافظة رفح جنوب قطاع غزة دورة تدريبية في "السلامة والوقاية للعاملين في محطات الغاز" في المحافظة.

وتأتي الدورة في إطار برنامج تدريبي في الصحة والسلامة المهنية ينفذه الدفاع المدني لتدريب جميع العاملين في محطات الغاز على مستوى قطاع غزة في كيفية التعامل مع الحوادث الخطرة، حيث شملت هذه خمسة عشر عاملا في محطات الغاز.

وأوضح الدفاع المدني أنه يتم تدريب العاملين بحيث ليصبحوا قادرين على التعامل مع حوادث الحرائق البترولية والغازية وصهاريج الغاز.

